Bauk pitao Plenkovića ima li dovoljno ruku u Saboru, evo što je odgovorio

Kandidat za ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio se danas na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora – za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport.

O njegovu imenovanju Sabor će glasati na plenarnoj sjednici, a za potvrdu mu je potrebna potpora najmanje 76 zastupnika. Prema najavama, glasanje bi se trebalo održati u petak, 20. veljače.

Premijer Andrej Plenković početkom prošloga tjedna objavio je da dosadašnji ministar Marin Piletić napušta Vladu te da za njegova nasljednika predlaže Alena Ružića, ravnatelja KBC-a Rijeka.

Tijekom rasprave Arsen Bauk (SDP) upitao je premijera ima li vladajuća većina dovoljno ruku za potvrdu novog ministra s obzirom na situaciju s Josipom Dabrom, na što je Plenković kratko odgovorio – ima.