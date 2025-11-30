Baričević u Kairu: "Žene nedovoljno zastupljene u plavom gospodarstvu i na odlučujućim pozicijama"

Članica HDZ-a i izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Danica Baričević sudjelovala je na samitu u Kairu, gdje je govorila o položaju žena u sektorima plavog gospodarstva te o ulozi Hrvatskog sabora u parlamentarnim diplomatskim naporima na Mediteranu.

Sudjelovanje na sastancima i forumu Unije za Mediteran

Baričević je izvijestila da je u sklopu samita u Kairu sudjelovala na sastancima Odbora za prava žena i Odbora za promicanje kvalitete života, razmjene između civilnog društva i kulture, kao i na forumu Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran. Kako je navela, ondje je iznijela stavove o temama ravnopravnosti i razvoja u mediteranskom prostoru.

U svom obraćanju, Baričević je naglasila važnost uključivanja žena u plavom gospodarstvu, koje obuhvaća ribarstvo, pomorstvo, akvakulturu i morski turizam. Istaknula je da je riječ o području koje "pokreće održivi razvoj Hrvatske, kombinirajući gospodarski rast sa zaštitom okoliša i društvenom dobrobiti".

Prema njezinim riječima, taj sektor "zapošljava oko 151 tisuću osoba, odnosno 9,4% nacionalne radne snage te generira oko 4,1 milijardu eura bruto dodane vrijednosti (BDV)".

Izazovi za žene u ruralnim i otočnim sredinama

Baričević je upozorila da, "unatoč tome što žene u Hrvatskoj postižu više stope visokog obrazovanja od muškaraca, i dalje su nedovoljno zastupljene na upravljačkim i odlučujućim pozicijama". Posebno je izdvojila situaciju u ruralnim i otočnim zajednicama.

Kako je navela, žene se ondje suočavaju s dodatnim izazovima uravnoteženja višestrukih uloga: "u kućanskim obvezama s tradicionalnim rodnim podjelama, a u javnoj sferi, s ograničenim pristupom zapošljavanju i sudjelovanju u javnom životu".

U objavi je podsjetila da je osnaživanje žena bilo među prioritetima hrvatskog predsjedanja Strategijom Europske unije za jadransko-jonsku regiju i Jadransko-jonskom inicijativom 2023. i 2024. godine, održanog pod motom "Plavo-zelena strategija za budućnost".

Dodala je i da "Hrvatska Vlada nastavlja ulagati značajne napore, sredstva i mjere u rješavanje problema položaja žena u ruralnim područjima", naglasivši da je to "jedna od ključnih pretpostavki u rješavanju izazova njihove depopulacije".

Baričević je navela da bi se podrška ženskom poduzetništvu trebala provoditi kroz "osposobljavanje, mentorstvo, uzore, suradnju, umrežavanje, poboljšanje pristupa osnovnim javnim uslugama, stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja te osmišljavanje strategija sa ženama". Poručila je i da će Hrvatska "nastaviti s ustaljenim dobrim praksama i podržavati sve napore usmjerene na podizanje svijesti o ovoj temi", s posebnim naglaskom na "obrazovanje, položaj žena na tržištu rada i uključivanje".

Parlamentarna diplomacija i stabilnost na Mediteranu

Na panelu o stabilnosti i miru na Mediteranu Baričević je istaknula da se Hrvatski sabor "aktivno bavi parlamentarnom diplomacijom, kao dijelom svojih širih vanjskopolitičkih napora". Prema njezinim riječima, kroz međuparlamentarnu suradnju i sudjelovanje u globalnim parlamentarnim organizacijama Hrvatska "doprinosi dijalogu, rješavanju sukoba i regionalnoj stabilnosti, uključujući napore vezane uz postizanje mira na Bliskom istoku".