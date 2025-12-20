Barcelona krenula po zvijezdu Vatrenih: "On najbolje odgovara onome što traže"

Prije otprilike dvije i pol godine Manchester City je platio 90 milijuna eura Leipzigu i srušio rekord za najskupljeg braniča u povijesti nogometa kada je u svoje redove doveo Joška Gvardiola.

Vatreni je brzo postao neizostavni član prve postave trenera Pepa Guardiole i danas je već skupio 116 nastupa u dresu ‘Građana‘. Njegovi sjajni nastupi doveli su do toga da je postao velika želja jednog od najvećih klubova na svijetu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Španjolski velikan Barcelona već je krenuo raditi na planovima za idući ljetni prijelazni rok. Jedna pozicija na kojoj postoji potreba za pojačanjima, s obzirom na trenutno stanje momčadi, jest obrana. U tom pogledu ističu se dva slučaja: Ronald Araujo (26) i Andreas Christensen (29), prenose Sportske Novosti.

Araujo je morao pauzirati svoju karijeru kako bi se pozabavio nekim problemima mentalnog zdravlja nakon crvenog kartona protiv Chelseaja u Ligi prvaka. Christensenov ugovor istječe na kraju sezone, a s obzirom na njegovu trenutnu plaću, klub ga neće obnoviti. Stoga Barca istražuje tržište, s ciljem pronalaska barem jedne jake mete za poziciju stopera.

Prema katalonskom Mundo Deportivu, uzimajući u obzir željeni profil, stoperi koji su najpoželjniji i koji bi mogli riješiti Barçin problem na četiri ili pet godina su Joško Gvardiol (23) i Alessandro Bastoni (26) iz Inter Milana.

Istina je da su to igrači visoke vrijednosti i da Barça trenutno nije ni pod pravilom fair playa 1:1 o plaćama. Međutim, u scenariju u kojem bi klub vratio mogućnost registracije igrača bez ograničenja, što bi bila norma sljedećeg ljeta za veliki klub poput Barçe, Gvardiol i Bastoni bili bi jasne mete. A Barça se nada da će dočekati ljeto, objašnjavaju po tko zna koji put, bez ikakvih restrikcija zbog FFP-a.

Spomenuta dva igrača odgovaraju profilu koji Barca traži. Ljevonogi stoper koji može igrati i kao bek, dobar s loptom u nogama, iskusan, a da nije prestar, upoznat s natjecanjima na najvišoj razini te željan prelaska u veliki klub poput Barçe i čiji ugovor katalonskom klubu nudi mogućnost da ga sasluša ako je ponuda prava. U slučaju Gvardiola i Bastonija, oba ugovora istječu 2028. godine", stoji u tekstu Mundo Deportiva.

Gvardiol je branič koji najbolje odgovara onome što Barça traži navode Katalonci, iako City teško prodaje svoje prvotimce. Potencijalni odlazak Pepa Guardiole iz Manchester Cityja sljedećeg ljeta mogao bi ići u korist Barçi jer bi otvorio novo poglavlje za ‘Građane‘. City ga je 2022. godine doveo za 90 milijuna eura, a njegova trenutna tržišna vrijednost je oko 70 milijuna eura prema Transfermarktu. Bastonijeva vrijednost je 80 milijuna eura.