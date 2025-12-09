Barbir: "Vrijeme je da institucije, društvo i svaka pojedinka i pojedinac jasno kažu: 'dosta je'"

Danas je u Saboru održana akcija s ciljem podsjećanja na žrtve femicida. Nezavisni saborski zastupnik s liste stranke Centar Damir Barbir objavio je da su on i skupina saborskih zastupnica i zastupnika postavili 39 ruža u znak sjećanja na 39 žena koje su ubijene.

"Danas smo, zajedno sa saborskim zastupnicama i zastupnicima, postavili 39 ruža za 39 žena čiji životi više nisu među nama", poručio je Barbir. Naglasio je kako femicid nije pitanje koje se tiče samo žena, nego cijelog društva. "Jer femicid nije 'ženski problem'. To je problem cijelog društva", istaknuo je.

U objavi je dodao da zajednički nastup šalje jasnu poruku o neprihvatljivosti nasilja nad ženama. "I tek kad stojimo zajedno, šaljemo poruku da nasilje nad ženama je problem svih nas", naveo je Barbir, pozvavši institucije i građane na odlučniju reakciju. "Vrijeme je da institucije, društvo i svaka pojedinka i pojedinac jasno kažu: 'dosta je'", zaključio je.

Pogledajte FOTOGRAFIJU: