Barbir pozvao građane na prezentaciju projekta: "Glas građana Trstenika mora se poštovati"

Danas, u subotu 11. listopada, u 18 sati, u prostorijama Kotara Trstenik održat će se prezentacija prvonagrađenog rada te izložba svih pristiglih natječajnih rješenja za projekt P13, koji obuhvaća križanje Ulice Moliških Hrvata i Puta Trstenika.

Na događanju će, uz autore i stručni žiri, sudjelovati predstavnici Grada Splita predvođeni zamjenicom gradonačelnika Mateom Dorčić, kao i predstavnici Društva arhitekata Split (DAS). Dolazak predstavnika Grada, uključujući službe nadležne za promet, imovinsko-pravne odnose i druge segmente povezane s ovim projektom, dogovorio sam osobno kako bi na događanju bila zastupljena sva relevantna struka i kako bi građani mogli dobiti izravne odgovore na sva pitanja.

"Ovo je važan trenutak za sve stanovnike Trstenika. Kao gradski vijećnik i predsjednik kotara Trstenik, ističem da glas građana mora biti presudan u svakom budućem koraku vezanom uz ovu zonu. Grad Split je suvlasnik u idealnom dijelu predmetne parcele i kao takav ima obvezu zastupati interese svojih građana, a ne privatne ili partikularne interese.

Pozivam sve stanovnike Trstenika da danas dođu u što većem broju, izraze svoje mišljenje o projektu, postave pitanja autorima, predstavnicima Grada i DAS-a te izravno sudjeluju u procesu koji će oblikovati izgled i funkciju njihova kvarta.

Mišljenje građana se mora poštivati. Borba za javni interes mora biti prioritet, jer grad pripada građanima", poručio je Damir Barbir, predsjednik kotara Trstenik i gradski vijećnik.