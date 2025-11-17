Close Menu

Barbir: "Incident na Trsteniku pokazuje da u našem društvu postoji ozbiljan problem"

U Saboru je govorio o vršnjačkom nasilju
Damir Barbir

„Vršnjačko nasilje danas nije isto kao prije deset ili dvadeset godina. Danas je intenzivnije, brutalnije i isprepleteno s govorom mržnje, digitalnim zlostavljanjem i ukupnom zatrovanom atmosferom u kojoj mladi odrastaju,“ upozorio je u Saboru zastupnik i nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Splita s liste Centra Damir Barbir, osvrnuvši se na jučerašnji incident na splitskom Trsteniku.

„Ovi događaji nisu izolirani slučajevi – oni su alarm. Pokazuju da u našem društvu postoji ozbiljan problem: gubitak empatije, narušeni autoritet roditelja i institucija, te rastuća agresija kojoj su djeca sve više izložena. Ako to ne adresiramo sustavno i odmah, posljedice će biti još teže,“ dodao je.

