Barbara Matić će ipak navijati za hrvatske judoke s tribina Arene Zagreb

Nakon ždrijeba IJF World Tour Grand Prixa Zagreb, koji će se održati od petka 14. do nedjelje 16. studenog u Areni Zagreb, organizirana je i konferencija za medije. Najavu najjačeg judo natjecanja u ovom dijelu Europe dali su Sanda Čorak, predsjednica Hrvatskog judo saveza, Dean Bogić, sportski direktor Hrvatskog judo saveza, Dragan Crnov, izbornik hrvatske ženske reprezentacije, Lara Cvjetko, vodeća judašica na svjetskog rang ljestvici kategorije do 70 kilograma i Barbara Matić, olimpijska pobjednica.

- Iščekivanje i veliko zalaganje u pripremi prelazi u operativni rad i dočekivanje dragih gostiju iz cijelog svijeta, a ponosni smo jer smo posljednja dva dana organizirali i odličnu znanstveno-stručnu konferenciju o primjenjivim istraživanjima u judu. Veliko hvala svim našim partnerima i sponzorima, među kojima najviše Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu turizma i sporta te Gradu Zagrebu, kao i kompletnom organizacijskom timu i svim volonterima - izjavila je predsjednica Hrvatskog judo saveza, Sanda Čorak, ovogodišnji Grand Prix Zagreb.

Hrvatsko ime broj 1, Lara Cvjetko je, pak, apsolutni favorit u Zagrebu u kategoriji do 70 kilograma. U drugom kolu čeka bolju iz dvoboja Izraelke Kogan i Slovakinje Fizelove. Mlađa sestra, Jana Cvjetko, u istoj kategoriji prolaz u 2. kolo traži protiv Amerikanke Nguyen, dok Dubrovčanka Anđela Violić protiv Njemice Gruenewald traži borbu protiv aktualne svjetske prvakinje, Japanke Shino Tanake u 2. kolu zagrebačkog turnira. Karla Kulić je također u doljnjem dijelu ždrijeba, a na početku ide na Portugalku Pinu.

- Nakon pet medalja prošle godine, bilo bi nezahvalno bilo što prognozirati. Ono što mogu sa sigurnošću reći je da su sve djevojke jako motivirane i spremne za natjecanje pa ćemo vidjeti što će nam to donijeti ove godine - smiren je bio izbornik ženske reprezentacije Dragan Crnov, dok je Lara Cvjetko dodala:

- U posljednjih šest mjeseci sam se naviknula već na status prve na svjetskoj rang ljestvici i da sam na natjecanjima prva nositeljica. Međutim, svi koji prate judo znaju da to ništa ne mora značiti. Pogotovo ovaj vikend u Zagrebu jer ima zaista puno kvalitetnih natjecateljica koje nisu nositeljice. Idemo borbu po borbu, a cilj je uvijek medalja. Puno mi znači boriti se na domaćem tatamiju, biti među svojima, odraditi trening u poznatom okruženju.

- Veliko nam je zadovoljstvo pozdraviti vas u našem gradu. Čast nam je ugostiti više od 370 najboljih judaša i judašica iz 48 država u Zagrebu na tako velikom natjecanju kao što je Grand Prix. Čestitam Hrvatskom judo savezu, kao i Zagrebačkom judo savezu, na odličnoj organizaciji i želimo vam puno sreće na tatamiju - rekao je Stjepan Crnokić, pomoćnik pročelnika za sport Grada Zagreba.

Dubrovčanka Iva Oberan je također prva nositeljica u svojoj, do 63 kilograma, kategoriji. U 2. kolu čeka bolju iz borbe Dankinje Christensen i Njemice Von Leupoldt. U istoj kategoriji, druga nositeljica je i Katarina Krišto, peta s Olimpijskih igara u Parizu, koju očekuje borba protiv pobjednice okršaja Amerikanke Jaspe i Talijanke Avanzato. Nina Simić ide na Balali, a treća sestro Cvjetko, Nina, na početku svog zagrebačkog turnira se bori protiv Britanke Renshall.

Japan stiže u Zagreb sa sedam natjecatelja, točnije šest judaša i jednom judašicom, Shiho Tanakom, aktualnom svjetskom prvakinjom u kategoriji do 70 kg.

- Činjenica da nam dolazi toliko velikih imena, svjetskih i europskih medaljaša, kao i olimpijskih medaljaša i pobjednika, iznimno veseli. Jedan od ciljeva nam je bio da omogućimo našim mladim judašima i judašicama da se bore na najvišoj razini na domaćem tatamiju. Također, važno nam je da promoviramo Hrvatsku na svjetskoj sceni i da slika iz Zagreba ode u praktički cijeli svijet - rekao je Dean Bogić, sportski direktor Hrvatskog judo saveza.

U muškoj konkurenciji, Marko Kumrić (do 100 kilograma) odmah ima veliki izazov u vidu Japanca Hamade, dok se Ivan Rozga bori s Mađarom Vegom.

- Nitko nije tužniji i nikome nije više žao nego meni što ipak neću moći nastupiti pred svojom publikom. Tijelo je nažalost reagiralo. Osim ozljede ramena, dobila sam temperaturu prošli tjedan. Pokušali smo se vratiti u trening nakon svega toga, ali jednostavno nije išlo. U dogovoru sa svojim trenerima, odlučila sam da ipak moram preskočiti Zagreb - objasnila je olimpijska pobjednica Barbara Đinović (djevojački Matić), koja će biti vrijedna i glasna potpora reprezentativnim kolegama i kolegicama:

- Bit ću na dječijem kampu koji se održava u sklopu Grand Prixa, a isto tako i na tribinama. Nadam se da neću baš jako izgubiti glas. Tako da sam tu za sve koji će doći u Arenu, za fotografiranje i druženje.

Uz IJF Grand Prix Zagreb, Hrvatski judo savez organizira već spomenuti dječiji kamp i radionicu koji se održava u subotu i nedjelju ujutro u OŠ Vladimir Deščak u Kerestincu na kojemu će sudjelovati preko 300 djece iz cijele Hrvatske.

Natjecanje u Areni Zagreb počinje u petak (kvalifikacije od 11 sati, finalni blok od 17 sati), nastavlja se u subotu (kvalifikacije od 10:00 sati, svečano otvorenje natjecanja u 16:30 sati i finalni blok od 17 sati) te se završava u nedjelju (kvalifikacije od 10:30 sati, finalni blok od 17 sati). Za sve one koji ne mogu doći u Arenu Zagreb, prijenos finalnih borbi sva tri dana natjecanja bit će na programu HTV 2.