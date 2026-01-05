BAR SMRTI Video sa starog dočeka upozoravao na opasnost: "Pazite na pjenu!" u Constellationu godinama prije kobnog požara

U noći dočeka 2019./2020. u baru Le Constellation u švicarskom Crans-Montani jedan je zaposlenik upozorio goste da pripaze na "pjenu" na stropu – odnosno na izolacijsku, zvučno-zaštitnu masu za koju se već tada strahovalo da bi se mogla zapaliti. Snimka tog trenutka ponovno je isplivala nakon tragičnog požara 1. siječnja, u kojem je poginulo 40 ljudi, a 116 ih je ozlijeđeno. Prema navodima RTS-a, opasnost je bila poznata godinama.

"Pazite na pjenu!" – tim je riječima, prema snimci s dočeka 2019./2020., zaposlenik bara upozorio goste koji su naručili boce za proslavu, opremljene bengalkama. Upravo se takve bengalke spominju kao mogući uzrok požara u kojem su deseci ljudi izgubili život.

Autorica videa, s kojom je RTS razgovarao, prisjetila se da su stajali vrlo blizu stropa te da je upravo zato uslijedilo upozorenje. Prema njezinim riječima, zaposlenik je kao odrasla osoba očito procijenio da postoji rizik.

Sumnje još od 2015.: Obnova i upozorenja na materijale

Istražujući što se događalo u proteklih deset godina, RTS navodi da su se sumnje pojavile već 2015., kada su francuski preuzimatelji prostor renovirali "zanatski", nakon čega je podrum postao jedno od glavnih noćnih okupljališta mladih u Crans-Montani.

Dvoje lokalnih uglednika potvrdilo je RTS-u da su tada izražavali zabrinutost zbog kvalitete korištenih materijala i poštivanja protupožarnih normi. Prema njihovim tvrdnjama, odgovor vlasnika bio je u stilu: "Ne brini."

Bengalke, boce u zraku i rizik "poznat svima"

Bivši zaposlenik, koji je također razgovarao s RTS-om, potvrdio je da je na stropu postojala izolacijska pjena te da su se rizici preuzimali svjesno. Opisao je atmosferu kao vrlo "festivnu": gosti su se, kaže, penjali na stolove, dizali boce u zrak i slavili uz svjetlucave svijeće i bengalke.

Upozorio je i koliko je sve bilo blizu stropa: "Moglo se dogoditi i da sam ja taj koji zapali strop", rekao je, sugerirajući da je nesreća mogla zadesiti bilo koga u toj rutini proslava.

Zaključana "izlazna" vrata i usko stepenište kao jedini put

Isti svjedok ukazao je na još jednu veliku sigurnosnu rupu: jedina vrata koja su se u podrumu tretirala kao izlaz u nuždi, prema njegovim riječima, nisu se mogla otvoriti jer su bila blokirana. Kako bi izbacio smeće ili iznio čaše, morao je uvijek ići natrag prema gore.

Prema izvoru koji poznaje prostor, ta vrata su zapravo bila servisna i vodila su prema podrumskim prostorijama te ulaznoj stubi zgrade – ali ne kao funkcionalan izlaz za evakuaciju. To je, prema dostupnim opisima, značilo da je jedini stvarni izlaz iz podruma bilo strmo i usko stepenište prema prizemlju, a potom izlaz kroz natkrivenu terasu s plexiglasom.

Dodatni problem bio je i način otvaranja vrata: navodi se da su se otvarala prema unutra, a ne u smjeru bijega, što je suprotno osnovnim sigurnosnim pravilima jer u panici može doći do naguravanja i blokade – upravo scenarija koji se, prema dostupnim informacijama, dogodio tijekom noći požara.

Pitanja za nadležne bez jasnih odgovora

Ostaje otvoreno pitanje kako i zašto sigurnosni propusti nisu ranije uočeni ili otklonjeni od nadležnih tijela zaduženih za protupožarnu zaštitu. RTS navodi da do sada nije bilo moguće dobiti jasne odgovore od općinskih i kantonalnih vlasti u Valaisu.

Vlasti u Crans-Montani najavile su konferenciju za medije u utorak ujutro, dok se upravitelj bara nije odazvao ponovljenim zahtjevima za intervju.

🔴🇨🇭 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Une vidéo ACCABLE les propriétaires du bar Le Constellation à Crans-Montana : il y a 6 ans, les serveurs ALERTAIENT déjà les clients sur le danger de la mousse au plafond. Une jeune femme, présente ce jour-là et à l’origine de la vidéo, témoigne… pic.twitter.com/RReWs9bs23 — Bastion (@BastionMediaFR) January 5, 2026