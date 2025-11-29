Bankarica klijentu ukrala 80 tisuća eura ušteđevine

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 42-godišnje hrvatske državljanke zbog sumnje da je tijekom nekoliko godina nezakonito prisvajala sredstva banke u kojoj je radila. Tereti je se za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te za krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Prema optužnici, okrivljenica je od 25. rujna 2018. do 27. prosinca 2022. u poslovnici jedne banke u Svetom Križu Začretju, gdje je bila zaposlena kao referentica i blagajnica-likvidatorica, bez znanja i odobrenja klijenta obavljala neosnovane transakcije na njegov omeđeni štedni ulog. Riječ je o iznosu od 80.000 eura oročenih u banci, a koje je, prema navodima tužiteljstva, okrivljenica postupno prebacivala i podizala za vlastitu korist.

Kako bi prikrila nezakonite radnje, potpisivala se imenom klijenta na službenim dokumentima te izrađivala lažne uplatne i isplatne listiće i potvrde o transakcijama, stoji u priopćenju ŽDO-a.

Na opisani način, navodi se, pribavila si je nepripadnu imovinsku korist od ukupno 80.766,57 eura.