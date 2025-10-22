Banka poslala važno upozorenje korisnicima

Banka je upozorila građane na novu prijevaru.

"U tijeku je phishing napad SMS porukama, koje navodno potpisuje RBA. U porukama se zahtijeva od klijenta da žurno otvore lažni link i unesu kartične, osobne i/ili podatke o tokenu kako bi omogućili rad mobilnog bankarstva", poručili su iz Raiffeisen banke.

Dodali su da se u porukama, navodi sumnjiva prijava i osiguranja sredstava te upozorili korisnike da ne nasjedaju.

"Ako ste otvorili link i unijeli tražene podatke, odmah nazovite Korisničku podršku na broj 072 626 262", poručili su iz banke, piše Dnevnik.hr.