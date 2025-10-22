Close Menu

Banka poslala važno upozorenje korisnicima

Iz banke su uputili korisnike što trebaju učiniti

Banka je upozorila građane na novu prijevaru.

"U tijeku je phishing napad SMS porukama, koje navodno potpisuje RBA. U porukama se zahtijeva od klijenta da žurno otvore lažni link i unesu kartične, osobne i/ili podatke o tokenu kako bi omogućili rad mobilnog bankarstva", poručili su iz Raiffeisen banke.

Dodali su da se u porukama, navodi sumnjiva prijava i osiguranja sredstava te upozorili korisnike da ne nasjedaju.

"Ako ste otvorili link i unijeli tražene podatke, odmah nazovite Korisničku podršku na broj 072 626 262", poručili su iz banke, piše Dnevnik.hr.

