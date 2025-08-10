BAMBA NAKON NOVA TRI BODA: Možete očekivati puno više od mene, želim još asistencija i golova

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL. Bolji su bili koji su slavili rezultatom odnosno golovima Benrahoua i Šege iz najstrože kazne u 52. i 62. minute, a debi je u bijelom dresu upisao Raçi. Hajduku su dva gola, Šegin i Kalikov, bila poništena zbog zaleđa.

Napadač Bijelih Abdulaše Sanyang Bamba dao je izjavu za novinare nakon pobjede: „Sada svaku utakmicu igramo kao da je zadnja na sezoni. Moramo igrati jako i gurati se naprijed.“

Bili ste prebrzi za protivnike. Netko je rekao da možete igrati u Barceloni?

- Da, sve je moguće. Svatko ima svoje mišljenje.

Svaku utakmicu igrate bolje i bolje. Što se događa?

- Imam podršku od trenera i suigrača.

Igrate li sada najbolji nogomet u Hajduku ili možemo očekivati više?

- Možete očekivati više. Puno više. Želim imati još asistencija i golova.

Što možete reći o idućoj utakmici?

- Moramo raditi sve što radimo i do sada, najbolje što možemo i rezultat ne može izostati.

Igrate li drugačiju ulogu ili ste više fizički spremni u odnosu na prošlu sezonu?

- Sada sam bio na pripremama s ekipom, mislim da je to bio ključ. To je bilo jako ključno i radi razliku. Ako ne odradite pripreme s ekipom, teško je uklopiti se.

Jednu ste utakmicu počeli kao jedno krilo, a drugu kao drugo. Što Vam je zgodnije?

- Meni je svejedno, mogu igrati gdje god treba, čak i napad.