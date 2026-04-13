Baldić Lukšić: Županija troši 313 milijuna na 616 zaposlenih, je li dovoljno 150 milijuna za sve ostale projekte?

Nastavila se sjednica županijske skupštine idućim točkama dnevnog reda, Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna SDŽ za 2025. godinu, što je pomalo uspavalo prisutne, one koji su ostali u vijećnici.

Dobro, malo je živnulo s pitanjima (u ime kluba vijećnika Centra) Bojana Ivoševića i njegove stranačke kolegice Gorana Rosandić, ali i uobičajeno oštre Milije Baldić Lukšić.

- Pažljivo sam slušao, pogledao dokumentaciju. Smatram da ste vi u pravu kako prikazujete kredite koje ste uzeli, i konačni rezultat, ali imam prokletstvo da sam i u Gradskom vijeću Splita, gdje nam govore o nekim minusima, dubiozama… Pa tko je u pravu? - zapitao se više retorički Ivošević, kojem je ovaj put oštrica kritike bila upućena na retoriku aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute koji proziva bivšu gradsku vlast za rastrošnost, za ostavljanje pustih dugova…

‘Ovo je deveti proračun Blaženka Bobana. Smatram da bi trebali početi govoriti o tome što nije napravljeno. Stanje splitskih srednjih škola je loše. Koliko ste povukli sredstava, samo govori koliko bi stanje bilo gore da nije bilo europskih sredstava. Nema još uvijek ni Centra za autizam. Centra za žrtve zlostavljanja. Doslovno možemo snimiti ovo moje izlaganje i ponavljati ga svake godine. Počet ćemo slaviti obljetnice koliko vam je azil za životinje u proračunu…’ - ponovno je Ivošević podsjetio da je Split dio Županije.

- Županija mora imati jedinstveni račun sa svih svojih 129 proračunskih korisnika. Imamo i računovodstveni program kupljen. Kad bi imali jedinstveni račun, onda bi imali transparentno trošenje sredstava proračuna. Ne bi nam se moglo dogoditi tri milijuna eura minusa pri izgradnji Regionalnog centra kompetentnosti TUŠ. Ne bi nam se mogla dogoditi Lećevica. A ujedno bi imali uvid nad sistematizacijom radnih mjesta. Jer u proračunu danas imamo 313 milijuna eura za rashode za 616 zaposlenih te za ostale proračunske korisnike. Onda nam ostane samo 150 milijuna za realizaciju svih ostalih projekata. Da li je to dovoljno? - kazala je vijećnica Mosta Baldić Lukšić.

U ime kluba vijećnika SDP-a Ružica Jakšić smatra da Županija ne vraća kroz investicije svojim građanima uplaćena sredstva. Dodala je i kako su primjedbe prošlih godina identične za ovo izvješće proračuna.

Zašto su kapitalna ulaganja izvršena samo 50 posto? Znači li to da je samo pola projekata izvršeno? Samo na plaće ova Županija troši 67 posto, ispada da Županija zapravo raspolaže samo s 15ak posto, a onda čemu postojanje ovakvih županija… - također je kritična bila vijećnica Jakšić, koja je za danas imala specifičan modni izričaj koji se, očekivano, nije previše svidio nekim vijećnicima.