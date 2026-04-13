'Petokraka u Županijskoj skupštini': Vijećnik komentirao odjevnu kombinaciju SDP-ove Ružice Jakšić

U Splitu je započela 7. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, tijekom koje je odjevna kombinacije SDP-ove vijećnice izazvala rekaciju.

Županijski vijećnik Alen Gojak na Facebooku je komentirao izgled i simboliku koju je, prema njegovoj ocjeni, pokazala vijećnica SDP-a Ružica Jakšić, tvrdeći da se modnim odabirom šalju političke poruke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gojak je pritom naveo kako određeni elementi odjeće i istaknuti simboli, prema njegovoj interpretaciji, podsjećaju na sovjetsku ikonografiju te ih povezao s političkom porukom upućenom neistomišljenicima.

"Županijska vijećnica SDP-a Ružica Jakšić pridružila se modno osviještenim drugaricama koje svojim modnim odabirima šalju određene poruke političkim neistomišljenicima. Kako shvatiti ovu sovjetsku kreaciju dostojnu parade u Moskvi, uz zakačeni bedž petokrake kojeg pridržava sova, nego kao poruku da nam priželjkuju 45-u i "pojest će vas mrak"", napisao je u objavi na Facebooku.