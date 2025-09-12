Baka ubojice: "Jako sam zbunjena, nemamo nijednog demokrata u obitelji"

Baka 22-godišnjeg Tylera Robinsona, koji je uhićen pod sumnjom da je ubio desničarskog aktivista Charlieja Kirka, tvrdi kako FBI ima pogrešnog čovjeka te da je njezin unuk nevin. Kirk je, podsjetimo, ubijen prekjučer, jednim hicem iz puške dok je prisustvovao događaju na Sveučilištu Utah Valley, piše Unilad.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon opsežne potrage, FBI je danas potvrdio da je priveo Robinsona kao glavnog osumnjičenika. Nedugo nakon objave, javila se njegova shrvana baka Debbie Robinson. U razgovoru za Daily Mail, Debbie je svog unuka opisala kao tihog i marljivog mladića koji, unatoč tome što potječe iz obitelji republikanaca, nikada nije govorio o politici.

Njegov otac, njezin sin, strastveni je pristaša Donalda Trumpa. "Tyler je najsramežljivija osoba", izjavila je. "Nikada, baš nikada mi nije pričao o politici. Većina članova moje obitelji su republikanci. Ne znam niti jednog jedinog koji je demokrat. Jednostavno sam toliko zbunjena", dodala je.

"Nema šanse da je bio tako dobar strijelac"

Policija je potvrdila da je Robinson uhićen nakon dojave člana obitelji, no Debbie kaže da se nije čula sa sinom otkako je saznala za navodnu umiješanost unuka u atentat. Ponavlja kako "nema šanse" da je Robinson upleten, dodajući kako vjeruje da nikada nije rukovao oružjem poput puške koja je korištena u atentatu.

"Mislim da nikada nije pucao iz pištolja, da vam budem iskrena", rekla je. "Ne lovi, nikada nije volio ništa slično. Znam da ne posjeduje nikakvo oružje. Jednostavno nema šanse da je bio tako dobar strijelac", nastavila je.

"On je divno dijete. Nema šanse da je učinio nešto takvo. Prekrižila bih se i zaklela da apsolutno nema šanse. Nikada, baš nikada u životu nije upao u nevolje. On je samo vrlo sramežljiv, dobar dečko", uvjerena je baka.

Guverner: Postao je političniji

Njezine izjave u suprotnosti su s informacijama koje je iznio guverner Utaha Spencer Cox. On je naveo kako je Robinson u razgovorima s obitelji ranije izražavao protivljenje stavovima konzervativnog aktivista te da je postao "političniji" uoči pucnjave.

Unatoč uvjerenju da je FBI pogriješio, Debbie je izjavila da joj je vrlo žao Kirkove supruge i djece. Robinson je uhićen jučer navečer u svom domu u Washingtonu, na jugu savezne države Utah. Dužnosnici još nisu otkrili mogući motiv, a ako bude osuđen, prijeti mu smrtna kazna.