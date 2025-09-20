Bajaga održao koncert u Hrvatskoj unatoč prosvjedima braniteljskih udruga

Momčilo Bajagić Bajaga sa svojim bendom Instruktori održao je koncert u Dugom Selu u petak, 19. rujna, u sklopu manifestacije Stara jela z Dugog Sela. Unatoč višemjesečnim pozivima braniteljskih udruga na otkazivanje nastupa, prostor je bio ispunjen publikom koja je pjevala uz poznate hitove poput „Tišina“, „Verujem – ne verujem“, „Plavi safir“, „Ruski voz“, „S druge strane jastuka“ i „Muzika na struju“.

Reakcija udruga

Još u srpnju koordinacija braniteljskih udruga Dugog Sela, Rugvice i Brckovljana zatražila je da se koncert ukloni iz programa. U priopćenju su isticali da Bajaga, prema njihovu mišljenju, „nije dio dugoselske tradicije ni hrvatske suvremenosti“ te su podsjetili na njegov nastup 1993. u Kninu i 1994. u Banjoj Luci, piše Index.

Udruga je navela kako im je sporno što je, prema njihovim tvrdnjama, pjevač tada nastupao „u čast poginulih pripadnika srpskih postrojbi“, a da se, unatoč kasnijim medijskim upitima, „nikada nije jasno ogradio od tih događaja“.

Posebno su naglasili blizinu koncertnog prostora spomen-sobi poginulih branitelja, tvrdeći da će „ekavica s pozornice odjekivati i u prostoru gdje majke i djeca mole za svoje najmilije“.

Gradonačelnik ostao pri odluci

Unatoč pritiscima, gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian potvrdio je da koncerta neće biti bez promjena:

„Bajaga dolazi. Prosvjeduju ratni dezerteri iz HDZ-a, ali ja sam dragovoljac Domovinskog rata i HOS-ovac – na mene ne mogu utjecati“, poručio je ranije.