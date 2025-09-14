Bačić: "Svaka bespravna gradnja postat će kazneno djelo"

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio je u razgovoru za središnji Dnevnik HTV-a da će se početkom iduće godine na sjednici Vlade, a potom i u Hrvatskom saboru, raspravljati o izmjenama Kaznenog zakona kojima će svaka bespravna gradnja biti proglašena kaznenim djelom.

- I sada je bespravna gradnja kazneno djelo ako se provodi na zaštićenim područjima prirode, u zaštićenom obalnom pojasu ili na kulturnim dobrima, ali predložit ćemo da svaka bespravna gradnja postane kazneno djelo, rekao je Bačić za HRT.

- Moramo ići korak dalje jer se bespravna gradnja nastavlja. Ne smijemo izgubiti tu utakmicu s bespravnim graditeljima, poručio je ministar.

Dodao je kako su zakonske kazne za gradnju u zaštićenim područjima već sada od šest mjeseci do pet godina zatvora, te kako će novi zakon poslati snažnu poruku da će bespravna gradnja biti strogo sankcionirana.

Nedostatak inspektora

Osvrnuo se i na slabosti dosadašnjeg sustava, naglasivši da je najveći problem mali broj građevinskih inspektora.

- Najlakše je zaustaviti bespravnu gradnju odmah na početku. Kada se objekt već izgradi i kada se u njega useli, to stvara ozbiljne probleme, rekao je Bačić.

Dodao je kako se zato i išlo u proširenje ovlasti komunalnim redarima, koji sada mogu djelovati brže i učinkovitije na terenu.

Ministar se osvrnuo i na najavljene izmjene koje omogućuju podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata izgrađenih prije 21. lipnja 2011. godine, za koje tada nije podnesen zahtjev.

- Hrvatska je tog datuma fotogrametrijski snimljena, i znamo točno gdje su objekti postojali. Tu ne bi trebalo biti zloupotrebe, rekao je Bačić.

Dodao je kako se ta mogućnost neće odnositi na objekte u zaštićenim područjima prirode, na prometnim ili energetskim koridorima, pa se ne može govoriti o općoj legalizaciji.

Novi zakoni

Ministar je predstavio i prijedlog tri nova zakona iz svog resora.

- Napuštamo stare, analogne urbane planove i krećemo u potpunu digitalizaciju cijelog prostora Hrvatske. Planovi će se izrađivati na jednak način u svim dijelovima zemlje - od Konavala do Baranje - kako bi investitorima bilo jasno što mogu i gdje provoditi prostorne planove, rekao je.

Cilj je, kaže, i ubrzati izmjene prostornih planova te omogućiti posebne urbanističke projekte ondje gdje prostornim planom gradnja nije predviđena, a sve u cilju osiguravanja pristupačnijeg stanovanja.

- Građevinske dozvole za obiteljske kuće izdavat će se na temelju idejnog projekta, što će dodatno ubrzati postupak. Ta zakonska rješenja nužna su za provedbu nacionalnog plana stambene politike, naglasio je.