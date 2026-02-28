Bačić obećao Splićanima priuštivu kupnju stana: Maksimalno 2.604 eura za kvadrat

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić obišao je s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i županom Blaženkom Bobanom lokaciju Korešnica u Splitu, gdje je najavljena izgradnja prvih 180 stanova za zaštićene najmoprimce u sklopu modela priuštive stanogradnje.

Ministar je poručio da Vlada, kroz provedbu Nacionalnog plana stambene politike i novu zakonsku regulativu, sada može ubrzano pokretati projekte bez dugotrajnih izmjena planske dokumentacije.

„Neće nam trebati mijenjati Generalni urbanistički plan niti donositi novi urbanistički plan uređenja. Tamo gdje nema plana, ići ćemo putem urbanističkog projekta, paralelno s izradom projektne dokumentacije“, rekao je Bačić, dodajući da bi prvi radovi mogli započeti već iduće godine.

180 stanova na Korešnici, ukupno planirano 1140

Prema riječima ministra, urbanističkim planom na Korešnici je predviđena izgradnja ukupno 1140 stanova za priuštivo stanovanje, a prvi korak je izgradnja 180 stanova namijenjenih zaštićenim najmoprimcima.

Država će financirati 50 posto stambenih jedinica koje će biti u najmu, dok će se preostalih 50 posto rješavati kroz model priuštive kupnje, uz cijenu od 2.604 eura po četvornom metru, odnosno – kako je naglašeno – u rasponu od 2.100 do 2.500 eura po kvadratu, ovisno o riješenoj infrastrukturi i oslobađanju od komunalnih davanja.

Grad Split obvezan je osigurati osnovnu prometnu i energetsku infrastrukturu te osloboditi investiciju plaćanja komunalnog doprinosa, čime se omogućuje niža, priuštiva cijena stanova.

Stanovi će, kako je istaknuto, biti veličine između 50 i 70 četvornih metara, što odgovara prosječnim potrebama najmoprimaca.

17.500 praznih stanova u Splitu

Bačić je iznio i podatak da od oko 84.000 stanova u Splitu njih približno 17.500 stoji prazno, dok se više od 7.200 koristi za kratkoročni najam.

Gradonačelnik Šuta najavio je da Grad priprema projektnu dokumentaciju i za druge gradske četvrti – Ravne njive, Kamen-Šine, Mejaše i Sirobuju – te da je cilj u preostale tri godine mandata pokrenuti aktivnosti za izgradnju 600 stanova za priuštivo stanovanje.

„Pedeset posto stanova bit će namijenjeno priuštivom najmu, a pedeset posto priuštivom otkupu, uz maksimalnu cijenu od 2.104 eura po četvornom metru“, poručio je Šuta.

Vučevica: Obiteljske kuće uz potporu Županije

Na sastanku se razgovaralo i o projektu u Vučevici, koji se razlikuje od splitskih lokacija jer predviđa izgradnju obiteljskih kuća.

Država bi osigurala zemljište, dok bi Splitsko-dalmatinska županija bila nositelj investicije i morala osigurati sredstva za infrastrukturu iz državnog proračuna, javnih poduzeća ili fondova Europske unije. Bačić je naglasio da je izgradnja infrastrukture financijski gotovo jednako zahtjevna kao i sama gradnja kuća.

Nakon što se osigura kompletna infrastruktura, projekt bi se realizirao po modelu sličnom onome za višestambene zgrade.

Promajna kao strateška lokacija

Tema razgovora bila je i Promajna, gdje se razmatra rekonstrukcija postojećeg objekta i eventualna izgradnja dodatnih sadržaja za potrebe zdravstvenog turizma.

Bačić je istaknuo da je riječ o lokaciji od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, ali da će konačna odluka ovisiti o rezultatima predinvesticijske studije koju je naručilo Ministarstvo.

„Neovisno o konačnoj vrijednosti investicije, mi moramo riješiti pitanje zaštićenih najmoprimaca. Preuzeli smo zakonsku obvezu da ćemo stanove u kojima oni danas žive vratiti bivšim vlasnicima, a njima osigurati nove stanove koje će moći koristiti i kasnije otkupiti po iznimno prihvatljivoj cijeni“, zaključio je Bačić.

Time bi, kako je naglašeno, država konačno zatvorila dugogodišnje pitanje zaštićenih najmoprimaca na području Splita.