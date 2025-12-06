Bačić najavio: "Nijedna kuća građena nakon 2011. bez dozvola više neće biti legalna"

Ministar Bačić je podsjetio da je u prijedlogu novog Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji objedinjeno sve što nije obuhvaćao postojeći zakon o prostornom uređenju i gradnji, poput energetske učinovitosti u zgradarstvu, čega je predlagatelj Ministarstvo gospodarstva.

Tri nova zakona koji obuhvaćaju prostorno uređenje, gradnju i energetsku učinkovitost u zgradarstvu izazvala su veliku raspravu u javnosti. Hrvatska komora arhitekata je reagirala na Zakon o prostornom uređenju dok ga je oporba nazvala privatizacijom 2.0, piše N1info.

"To imamo sve na jednom mjestu u tom posebnom zakonu koji je sada prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru. Dakle, mi smo se odlučili na dva nova zakona – Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji kako bismo poboljšali sustav prostornog uređenja u Hrvatskoj, učinili ga transparentnim prije svega iz razloga što od prvog siječnja, kako smo to i najavili, idemo u potpunu digitalizaciju, izradu novih prostornih planova. Napuštamo sustav analognih postojećih prostornih planova, idemo u novi sustav prostornih planova koji će na drugačiji način, transparentno i jednoznačno pokriti cijeli prostor Hrvatske", kazao je Branko Bačić na podcastu Špica s Macanom.

Drugi razlog zašto se ide u donošenje novog zakona je da se zakonski definiraju koji su to strateški prostorni planovi – to su državni i županijski za pokrivanje cijele Republike Hrvatske, naveo je Bačić.

"U okviru tog strateškog prostornog plana, kao i državni plan prostornog razvoja, definirat će se projekti od državnog značaja za koje će se direktno iz državnog prostornog plana izdavati građevinske dozvole. Dakle, oni će biti ujedno strateški, a za projekte u državnom značaju će biti i provedbeni dokument", pojasnio je.

Što se tiče županijskih planova, nastavio je, oni će biti strateški za prostor županije, a za one zahvate u prostoru i projekte koje su od županijskog značaja, iz njega će također direktno ići građevinske dozvole, a cijeli prostor jedinice lokalne samouprave, osim onog dijela koji obuhvaća projekte državnog županijskog značaja, će se detaljno uređivati.

"Naši sugrađani iz tih prostornih planova imaju legitimna očekivanja i ta im se legitimna očekivanja u razumnom roku trebaju i omogućiti. To nam je bila vrlo važna postavka. Htjeli smo ubrzati donošenje prostornih planova tako da, kada se donose prostorni planovi grada, županije, odnosno općine i županije, njihove izmjene ne trebaju ponovo prolaziti kroz strateške procjene utjecaja na okoliš što je znalo značajno odugovlačiti donošenje tih dokumenata", naveo je ministar.

Najavio je i da će se zakonom o gradnji potpuno digitalizirati sustav građenja, odnosno podići na višu razinu uz pojednostavljenje i ubrzanje procedure za izdavanje građevinskih dozvola, piše N1info.

"To je opći upravni postupak, propisuje 60 dana referentu, ali mi mislimo da se u 30 dana vrlo komotno može donijeti građevinska dozvola, a vrlo je i mala, niska dokumentacija, smanjili smo obim dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole za manje složene zgrade, a to vam je 90 posto posto svih građevinskih dozvola u Hrvatskoj za obiteljske kuće", rekao je Bačić dodavši da će država u tom postupku tražiti idejni projekt, uvjete priključenja i dokaz pravnih interesa, dakle vlasništvo ili pravo građenja i time ostvariti sve pretpostavke da nadležni upravni odjel županije, velikog grada ili jedinice lokalne samouprave koji ima u svojoj nadležnosti izdavanje građevinskih dozvola, vrlo brzo realizira cijeli projekt.

"Što se mene tiče, i ove vlade, nema legalizacije. Nijedna kuća nije legalna koja je građena nakon 21. lipnja 2011. godine bez građevinske dozvole. Nikakav pogled na takvu legalizaciju u ovoj vladi ne postoji. A da bismo spriječili legalizaciju u Zakonu o prostornom uređenju, kroz naš informacijski sustav prostornog uređenja sada radimo poseban modul E-prostorna inspekcija. I ja se nadam da ćemo mi tijekom idućeg godine uspostaviti taj modul, rekao je Bačić.