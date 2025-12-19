Baby boom kod našićkih vatrogasaca - rodilo se osmero djece u 11 mjeseci

Sedam godina nakon prvog baby booma, našičke vatrogasce zapljusnuo je još jedan baby boom. 2018. proslavili su brojne prinove u svojim redovima, a 2025. donosi nastavak.

U razdoblju od samo jedanaest mjeseci, na svijet je stiglo čak osam beba. Dok su 2018. godine među prinovama bili dječaci blizanci, ovoga puta vatrogasnu su obitelj razveselile blizanke, prenosi Index.

Novi roditelji i njihovi najmlađi članovi su: Darko i Tajana s kćeri Sarom, Franjo i Katarina sa sinom Franom, Filip i Ivana sa sinom Noelom, Josip i Petra s kćerima blizankama Milom i Teom, Sven i Ana sa sinom Ivanom, Marin i Biljana sa sinom Nikšom te Marijan i Maja s kćeri Doris.

Mališani su sa svojim roditeljima pozirali u vatrogasnom domu, odjeveni u majice s porukom: "Tata gasi požar, ja palim srca".