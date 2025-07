Avion poletio iz Hrvatske i sletio u London. Kad je opet poletio, srušio se i zapalio

Manji zrakoplov srušio se i zapalio jučer poslijepodne u Zračnoj luci London Southend. Svjedoci su opisali eksploziju kao "vatrenu kuglu", a zračna luka je zatvorena do daljnjega. Za sada nema službenih informacija o žrtvama.

Nesreća se dogodila nešto prije 16 sati po lokalnom vremenu, a prema prvim podacima, riječ je o zrakoplovu dužine 12 metara koji se zapalio nedugo nakon pokušaja polijetanja, prenosi Index.

Crazy footage from the golf course, on which the plane taking off from Southend London airport appeared to crash.pic.twitter.com/d79o8xff8O

— Phil (@phil_from_NG) July 13, 2025