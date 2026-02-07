Avdija Vršajević gledao Hajduka na Poljudu

Hajdkuk je porazio Slaven Belupo na Poljudu rezultatom 2:0, jednom dobrom igrom. Bijeli su iskontrolirali utakmicu, prekinuli negativan niz i ostvarili prvu pobjedu u ovoj godini.

A na Poljudu smo sreli poznato lice, stigao je Avdija Vršajević pogledati svoj nekadašnji klub. Ovaj stabilan bek, prije deset godina nosio je dres Hajduka i kao hajdukovac zajedno sa klupskim kolegom Tinom Svenom Sušićem, bio na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. I eto nam ga u salonima Poljuda zajedno sa suprugom Lejlom i sinom Ahmedom koji je odjenuo hajdukov dres i to tatinu šesticu.

Prepoznao ga je prvi naravno Slaven, priznati hajdukolog: "Pa jel ovo Avdija Vršaljević, otkad se nismo vidili, volio bi navratiti do Zenice, je li Hibić tamo ?"

"Je gore je, a dođite nekad bilo bi nam drago", srdačno će Avdijina supruga Lejla.

Tako Avdija Vršajević sa obitelji na Poljud potegao iz Bosne, među svoje "bijele" u čijem se dresu nekad srčano borio.