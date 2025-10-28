Ava Karabatić nudi instrukcije iz jezika, matematike i kemije, sat vremena košta 50 eura

Ava Karabatić ponovno je iznenadila javnost — ovaj put ponudom za instrukcije iz više nastavnih predmeta. Kako je objavila na društvenim mrežama, Karabatić nudi individualnu (jedan na jedan) nastavu iz čak nekoliko područja, uključujući latinski, talijanski, engleski, ruski i hrvatski jezik, kao i matematiku, kemiju te povijest.

Instrukcije se održavaju uživo u Zagrebu, Beogradu i Splitu ili online putem WhatsAppa i Teamsa, a satnica iznosi 50 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Dragi roditelji i učenici, ako tražite stručnu podršku i kvalitetne repeticije, znate kome se obratiti. Nudim individualni pristup, prilagođen vašim potrebama, s ciljem boljeg razumijevanja gradiva i postizanja izvrsnih rezultata”, poručila je Ava u objavi.

Osim akademske pomoći, Karabatić ističe i psihološku komponentu svog rada, nudeći pomoć pri odvikavanju od alkohola te pedagoški pristup kroz vlastito iskustvo terapije.