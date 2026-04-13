Automobil završio na krovu u kanalu, cesta zatvorena za promet

U Ulici Petra Krešimira IV u Metkoviću danas je došlo do prometne nesreće u kojoj je osobni automobil završio prevrnut u odvodnom kanalu uz prometnicu. Na intervenciju su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Metkovića, koji su osigurali mjesto događaja i sudjelovali u sanaciji posljedica nesreće.

Prema informacijama koje je objavila JVP Metković, srećom nije bilo teže ozlijeđenih osoba. Na fotografiji s mjesta događaja vidi se kako je vozilo nakon izlijetanja s ceste završilo na krovu, tik uz plastenik, dok su vatrogasci i ostale žurne službe obavljali intervenciju.

Zbog nesreće je cesta bila zatvorena za promet, a očevidom će se utvrditi okolnosti koje su dovele do izlijetanja vozila.