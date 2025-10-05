Automobil sletio s ceste, pronađeno tijelo muškarca

U ranim večernjim satima danas se u mjestu Petrijevci, na području Osječko-baranjske županije, dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba.

Prema prvim informacijama, građani su u kanalu pored ceste, djelomično skrivenom u raslinju, primijetili smrskani automobil te odmah obavijestili policiju. Nakon dolaska službenih osoba i raščišćavanja granja koje je zaklanjalo vozilo, otkriven je automobil osječkih registarskih oznaka koji je, prema svemu sudeći, sletio s kolnika pod zasad neutvrđenim okolnostima.

Uzrok nesreće bit će poznati nakon završetka istrage

U vozilu je pronađeno beživotno tijelo muške osobe. Policijski službenici u suradnji s državnim odvjetnikom provode očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije. Na mjestu događaja promet je privremeno obustavljen, a vozači se upućuju na obilazne pravce.

Identitet poginule osobe i uzrok nesreće bit će poznati nakon završetka istrage.