Autogol na Poljudu: Hajduk je smanjio prednost Istre

Hajduk danas s početkom od 15 sati igra protiv Istre 1961 u prvoj utakmici nastavka sezone u okviru 19. kola SuperSport HNL.

Bijeli su jesenski dio sezone završili kao drugoplasirana momčad s osvojenih 37 bodova, jednim manje od Dinama koji drži vodeću poziciju na tablici.

Istra 1961 trenutačno drži petu poziciju s osvojenih 26 bodova. Ekipa trenera Oriola Riere u utorak je odigrala i prekinutu utakmicu s Rijekom koja se na kraju prvog dijela sezone zbog guste magle zaustavila u 15. minuti pri rezultatu 1:1. U nastavljenom susretu Istra 1961 je na koncu poražena s 2:1.

Prethodno je naš suparnik tijekom priprema odigrao dvije pripremne utakmice u kojima su svladali Opatiju i Kalcer Radomlje.

Hajduk je pripreme odradio u Splitu te je odigrao tri prijateljske utakmice. U prvoj odigranoj u Zmijavcima s 2:1 je svladao Croatiju, a zatim u dvije utakmice na Poljudu pobijedio Posušje s 4:0 te Široki Brijeg s 2:0.

Trener Garcia u ovoj utakmici sigurno ne može računati na Marka Livaju i Antu Rebića koji su u posljednjem prvenstvenom dvoboju s Vukovarom 1991 dobili crvene kartone zbog čega moraju pauzirati jednu utakmicu.

Hajduk i Istra 1961 odigrali su dvije utakmicu u aktualnoj sezoni. U prvoj na otvaranju prvenstva Bijeli su s 2:1 slavili na Poljudu, a u drugoj odigranoj u listopadu Hajduk je na Aldo Drosini pobijedio s uvjerljivih 3:0.

Glavni sudac je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Luka Kurtović iz Osijeka, a četvrti sudac je Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba.

Prije samog početka susreta, Torcida je zapjevala: „O, Zvezdo zvezdana, / ti ku*vo je*ana, / je*o te Velež, je*ali te svi, / a najviše Splićani"

Uoči samog početka susreta, održana je minuta šutnje za Mladena Bartolovića, Hajdukova bivšeg igrača, koji je preminuo 19. siječnja.

U 10. je minuti povela Istra: Erceg je pustio prednost nakon niza prekršaja nad Bambom, a potom je Prevljak dobio loptu i prebacio nemoćnog Silića za 0:1.

U 21. je minuti Istra udvostručila vodstvo: nakon odbijanca na lopti je bio natrčali Frederiksen koji je poslao loptu u mrežu za 0:2.

U 27. je minuti istok istaknuo transparent: „ZA DRUGE JE ULAZIO U VATRU, / ZA HAJDUK JE ŽIVIO. BRACO, TVOJA HRABROST I LJUBAV / NIKAD NEĆE IZGORITI. / IVAN ZVONIMIR ŠULJAK – EASY 1998-2026“ i time se prisjetio vatrogasnog zapovjednika DVD-a Drniš.

U 33. je minuti Torcida zapjevala „Mi smo djeca ulice“ nakon što su istaknuli transparent „BRZO PROĆI ĆE DANI PA SVRATI DO SCENE / DA NEPRIJATELJA OPET PRATIMO KO SJENE / DRŽI SE MAČAK!“

U 52. se minuti Torcida prisjetila preminulog Hajdukova igrača, Mladena Bartolovića. Na Sjeveru su istaknuli poruku „RATNIK TERENA I LJUDSKA VELIČINA / MLADEN BARTOLOVIĆ POČIVAO U MIRU.“

U 84. je minuti Hajduk smanjio zaostatak: Pukštas je vidio Šegu na drugoj strani i uputio mu loptu, a lopta se na putu do Hajdukova napadača odbila o stopalo Robertssona ravno u gol za 1:2. Pogodak se potom provjeravao, a sudac Erceg otišao je pogledati snimku i usput je dao žuti karton Šarliji. Nakon provjere od 4 minute dosuđen je pogodak.

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Mlačić, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Almena, Skoko, Bamba - Šego

Klupa: Pocrnjić, Feysuk, Pajaziti, Kalik, Raçi, Melnjak, Pukštas, Brajković, Šarlija, Durdov, Hodak, Ugwuodo

ISTRA 1961: Kolić - Nasraoui, Kumar, Marešić - Frederiksen, Lončar, Radošević, Heister - Ahmeti, Rozić - Prevljak

Klupa: Paus-Kunšt, Robertsson, Šepić, Ayuma, Djuric, Taraba, Škafar, Celija, Hrvatin, Lawal, Agada, Kadušić