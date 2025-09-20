Auto udario pijanog muškarca i teško ga ozlijedio

Sinoć oko 22:20 sati dogodila se prometna nesreća u Velikoj Gorici.

41-godišnji pješak koji je imao 1,51 promila alkohola u krvi kretao se mekim terenom, odnosno razdjelnikom zapadnog i istočnog kolnika Ulice 153. brigade Hrvatske vojske u smjeru sjeveroistoka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dolaskom na udaljenost od 100 metara od raskrižja s Ulicom Ivana Gorana Kovačića prelazio je kolnik na mjestu gdje nije obilježen pješački prijelaz. Tom prilikom na njega je naletio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 21-godišnji mladić.

Pješak je teško ozlijeđen u nesreći. Liječnička pomoć mu je ponuđena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, no on ju je odbio.