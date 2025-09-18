Austrija protjerala migrante u Hrvatsku, većina ih je iz Afganistana

Austrija je u srijedu prijepodne u Hrvatsku protjerala 11 migranata, koji nisu imali dozvolu za boravak u zemlji, potvrdilo je domaćim medijima austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova, piše Fenix.

Riječ je o šest muškaraca i pet žena. Sedam prognanih je iz Afganistana, dvoje je iz Rusije, jedna osoba je iz Turske, te jedna žena iz Somalije.

Austrijski MUP pojasnio je kako je "Nacionalnu operaciju povratka" organizirala i koordinirala Austrija, a krajnje odredište bila je Hrvatska.

Zrakoplov s 11 deportiranih osoba poletio je danas u 10 sati iz Beča. Također je naglašeno da nitko od 11 osoba nije imala pravno obvezujuću osudu.

"Deportacije su dio dosljedne, stroge i stoga pravedne politike azila. Svaki dan, Austriju mora, u prosjeku napustiti 35 ljudi, To je oko 13.000 godišnje, od kojih je više od polovice počinilo kaznena djela”, rekao je za Heute austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner.

Identificirano 30 kriminalaca iz Afganistana

Prošli četvrtak u Ministarstvu unutarnjih poslova u Beču održan je sastanak s aktualnim dužnosnicima afganistanske administracije. U sklopu priprema za deportaciju identificirano je 30 u Austriji osuđenih kriminalaca iz Afganistana.

Navedene osobe, osuđene su, između ostalog, za teška kaznena djela: pokušaj ubojstva, silovanje tešku pljačku, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, krađu, provalu opasne prijetnje, otpor državnoj vlasti, te kaznena djela vezana uz droge.

Ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da "nastavlja intenzivno raditi na olakšavanju izgona kriminalaca u Siriju i Afganistan".

U prvoj polovici godine gotovo svaki dan je u prosjeku iz Austrije deportirano 35 osoba, koji su bili kriminalci ili nisu imale boravišnu dozvolu. Prošli četvrtak je tako u Bugarsku je deportirano sedam osoba.

Prema izjavama iz austrijskog MUP-a to što čini Austrija predstavlja "pionirsku ulogu u Europi, u pogledu stroge, ali pravedne politike azila i deportacije".