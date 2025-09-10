Australski stručnjak za regenerativnu poljoprivredu Darren J. Doherty stiže u Hrvatsku: Radionica u Bisku kraj Splita

U Bisku kraj Splita 4. i 5. listopada održat će se dvodnevna radionica svjetski poznatog australskog regenerativnog poljoprivrednika Darrena J. Dohertyja. Radionicu pod nazivom ROC Farm Planning Masterclass organizira Hrvoje Bota, i sam regenerativni poljoprivrednik, na svom imanju "Mikrofarma Mrvica".

– Počašćeni smo da je Darren pristao u Hrvatskoj održati dvodnevnu radionicu na našem imanju u sklopu svoje svjetske turneje. Mislim da će sudionici imati stvarno jedinstvenu priliku naučiti kako organizirati imanje iz bilo koje poljoprivredne grane na učinkovit način – istaknuo je Bota.

Jedinstvena prilika za poljoprivrednike

Radionica je namijenjena početnicima, ali i iskusnim poljoprivrednicima koji se suočavaju s ekonomskim, klimatskim ili uzgojnim problemima. Doherty iza sebe ima više od tri desetljeća iskustva te je pokretač platforme Regrarians, na kojoj preko 5.000 članova razmjenjuje znanja i pruža podršku jedni drugima.

– Ovo je prilika za početnike, ali možda još i veća za one koji se već bave poljoprivredom i našli su se u ekonomskim, uzgojnim ili bilo kakvim drugim problemima. Darren je pomogao i organizirao brojne farme po svijetu. Regrarians platforma radi rješenja za sve probleme, od ekonomskih, klimatskih do samog upravljanja farmom – dodao je Bota.

Od vinograda u Španjolskoj do projekata u Gruziji

Doherty je poznat po radu na različitim kontinentima – od planiranja vinograda u Španjolskoj do velikih projekata na desecima tisuća hektara u Gruziji. Njegov je pristup temeljen na tzv. scale of permanence – ljestvici trajnosti koja poljoprivrednicima omogućuje da pri planiranju imanja prvo uvaže trajne elemente poput reljefa i klime, a tek potom pristupe promjenjivijim faktorima kao što su vegetacija, pristupi i građevine.

Na taj način gradi održive i otporne farme koje se mogu prilagoditi promjenama, ali i osigurati dugoročnu održivost i bolju budućnost poljoprivrednika.

Radionica u Bisku dio je svjetske turneje Darrena J. Dohertyja i predstavlja važan događaj za sve koji žele usvojiti znanja o regenerativnoj poljoprivredi i održivom razvoju.

Cijena dvodnevne radionice je 500 eura, održava se na engleskom jeziku, a više o njoj možete saznati ovdje.