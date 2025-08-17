Australski Hrvat oduševio u Engleskoj. O igranju za Hrvatsku kaže: Moguće je

Počela je sezona i u Championshipu, a jedno od imena koje se najviše istaknulo u uvodnim utakmicama engleskih drugoligaša jest Adrian Sigečić. Radi se o 21-godišnjem australskom Hrvatu koji je uoči ove sezone potpisao za Portsmouth, a sada je zabio dva gola u prve dvije utakmice za novi klub.

Sigečić je prvo zabio Readingu u EFL kupu, a potom i Norwichu u prvom kolu Championshipa. Ujedno su to i jedina dva gola nogometaša Portsmoutha na otvaranju sezone, a nažalost po njih, u obje utakmice su izgubili 2:1, piše Index.

Za koju reprezentaciju će igrati?

Ipak, Sigečić je na sebe privukao veliku pozornost te se počelo raspravljati i o tome za koju će reprezentaciju igrati. Dosad je nastupao za mlađe kategorije australske reprezentacije, ali je već istaknuo da bi mu poziv Hrvatske bio primamljiv.

"Ta mogućnost postoji", rekao je za ESPN kad su ga pitali bi li nastupao za Hrvatsku. Sigečić je bio razočaran jer ga australski izbornik Tony Popović nije uvrstio na zadnji popis te je poručio: "Vidjet ćemo kakva prilika će mi se ukazati. Ako mi Australija ne da šansu, a pojavi mi se mogućnost igranja reprezentativnog nogometa, nijedno dijete to ne može odbiti."

Sigečić je rođen 1. lipnja u Westmeadu, predgrađu Sydneya. I otac i majka su mu djeca hrvatskih iseljenika. Seniorsku karijeru započeo je igrajući za Sydney FC, gdje je prošle sezone s pozicije krilnog napadača zabio 17 golova u 32 nastupa. Europsko iskustvo stjecao je i tijekom sezone 2023./24., kada je igrao na posudbi u nizozemskom drugoligašu Dordrechtu i za njega postigao pet pogodaka.