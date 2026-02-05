Australska policija identificirala osumnjičenog u slučaju nestalog četverogodišnjeg dječaka

Australska policija izvijestila je da je identificirana osumnjičena osoba u vezi s nestankom četverogodišnjeg dječaka koji je nestao u Australiji. Gus Lamont posljednji je put viđen 27. rujna prošle godine kako se igra ispred svoje kuće na udaljenoj ovčarskoj farmi blizu Yunte, otprilike 300 km od Adelaide, piše Večernji.

Njegova ga je baka na pola sata ostavila samog, no kada se vratila provjeriti ga, dječaka nije bilo. Ovaj nestanak pokrenuo je jednu od najvećih kopnenih i zračnih potraga u povijesti države. Policija je izvijestila da je osoba koja živi na tom imanju sada identificirana kao osumnjičeni, ali su potvrdili da roditelji dječaka nisu pod istragom.

Nakon što je dječak prijavljen kao nestao, policija je provela opsežne pretrage, pokrivajući oko 470 četvornih kilometara – područje otprilike dvostruko veće od Edinburgha – u okolici njegove kuće na imanju Oak Park. Krajem listopada, policija je smanjila intenzitet potrage i formirala tim od 12 članova koji je nastavio s istragom. Ovaj je tim pregledao prethodne iskaze članova obitelji i otkrio 'brojne nesuglasice i razlike' u vremenskoj liniji događaja vezanih uz dječakov nestanak.

- Zbog tih nesuglasica i istrage vezane uz njih, osoba koja živi na farmi Oak Park povukla je svoju podršku policiji i više ne surađuje s nama - izjavio je detektivski superintendat Darren Fielke. - Želim naglasiti da roditelji Gusa nisu osumnjičeni za njegov nestanak.

Policija je u siječnju izvršila pretragu imanja i zaplijenila nekoliko predmeta, uključujući vozilo, motocikl i elektroničke uređaje. Istražitelji su prvobitno razmatrali tri moguća scenarija – da je dječak otišao sam, da je otet, ili da je netko poznat Gusu bio uključen u njegov nestanak i moguću smrt.

S obzirom na udaljenu lokaciju imanja, policija je isključila mogućnost otmice, a nije bilo ni dokaza koji bi ukazivali na to da je Gus 'jednostavno otišao'.

- Što mogu reći jest da ćemo i dalje temeljito i pomno istraživati nestanak Gusa dok ne dođemo do konkretnog rezultata - rekao je Fielke. - Svi smo usmjereni i odlučni pronaći Gusa i vratiti ga njegovim roditeljima. Ništa nije isključeno dok radimo na ostvarenju tog cilja.