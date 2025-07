Australija zabranila mladima da iza 23 sata voze prijatelje, rezultati su nevjerojatni!

Od kolovoza ove godine sve mlade vozače u Australiji očekuju nova, stroža pravila čiji je cilj dodatno smanjiti broj teških nesreća u prvim godinama vozačkog staža. Mjere ograničenja broja suputnika i noćne vožnje već godinama su na snazi u nekim australskim državama, poput Novog Južnog Walesa, Viktorije i Južne Australije, a sada će postati ujednačene na nacionalnoj razini.

Prema podacima službene agencije vlade Novog Južnog Walesa Transport for NSW, koja upravlja cestama i sigurnošću prometa, ograničenje broja mladih suputnika za vozače s probnom (P) dozvolom uvedeno je još 2007. godine u toj državi, piše Index.

Ne smiju imati više od jednog suputnika mlađeg od 21 između 23 sata i 5 ujutro

Tamo vozači mlađi od 25 godina u prvoj godini vozačkog staža ne smiju prevoziti više od jednog suputnika mlađeg od 21 godine između 23 sata i 5 sati ujutro. Kako navodi Transport for NSW: "Možete prevoziti više od jednog suputnika mlađeg od 21 godine samo ako su članovi vaše uže obitelji."

Slična pravila uvedena su i u Viktoriji, gdje VicRoads, državna agencija za cestovni promet, također primjenjuje ograničenja za mlade vozače s probnom dozvolom kako bi se spriječilo rizično ponašanje i smanjilo smrtnost na cestama.

Broj nesreća, hospitalizacija i smrtnih slučajeva smanjen za više od 50%

Od 1. kolovoza 2025. ista ograničenja bit će obvezna i u drugim australskim državama i teritorijima, uključujući Queensland, Zapadnu Australiju, Australski glavni teritorij (ACT) i Tasmaniju, čime se prvi put uvodi jedinstven sustav pravila za cijelu zemlju.

Istraživanje objavljeno na stranicama American Economic Associationa (AEA), vodećeg američkog udruženja ekonomista koje objavljuje analize i podatke o javnim politikama, pokazalo je da su ove mjere iznimno učinkovite:

- Broj noćnih nesreća s više putnika smanjen je za 57 posto - u Novom Južnom Walesu je prosječan godišnji broj takvih nesreća pao s 59 na 25 nakon uvođenja ograničenja

- Broj prometnih nesreća sa smrtnim ishodom i ozbiljnim ozljedama smanjen je za 50 posto - prosječno godišnje sa 188 na 93

Sveukupno je zabilježeno 58 posto manje smrtnih slučajeva i hospitalizacija mladih vozača - s 1840 na 765.

Razlozi za uvođenje ograničenja

Kako navodi VicRoads, razlozi za primjenu tih ograničenja su višestruki, a najvažniji je vrlo visoka stopa smrtnosti i ozljeda mladih vozača, osobito tijekom noćne vožnje, piše Index.

Izvještaj "Examination of the Impact of the GLS on Young Novice Driver Safety" iz kolovoza 2017. obuhvatio je usporedbu razdoblja prije i nakon uvođenja pravila u 2007.-2008. u Viktoriji. Za vozače s P1 (probna dozvola, prva godina) izračun je pokazao smanjenje od 69,2% u fatalnim i ozbiljnim nesrećama ako su vozili s više od jednog vršnjačkog suputnika.

Vjerojatnost smrtonosne nesreće do četiri puta veća s više mladih suputnika

Izvještaj je potvrdio da se rizik gotovo udvostručuje već s jednim mladim suputnikom te da prisutnost troje ili više putnika u dobi od 16 do 21 godine povećava vjerojatnost smrtonosne nesreće do četiri puta u odnosu na vožnju bez putnika.

Prema podacima VicRoadsa iz 2013., svake godine ginulo je od 40 do 50 vozača od 18 do 25 godina, 61 je sudjelovao u fatalnim sudarima, a više od 4000 u nesrećama s ozljedama. Transport for NSW navodi da vozači mlađi 26 godina čine oko 14% nositelja vozačke dozvole, a sudjeluju u 25% ukupnih nesreća.

Ometanja, manjak iskustva, vršnjački pritisak

Pravila su uvedena i zbog ometanja te vršnjačkog pritiska, koji potiču riskantnu vožnju, veću brzinu i nepažnju. Ometanja koja pridonose povećanom riziku uključuju razgovor s putnicima, korištenje mobilnog telefona i drugo ponašanje koje odvlači pažnju vozača, osobito tijekom noćne vožnje, kada su koncentracija i sposobnost reagiranja dodatno smanjeni.

Jedan od razloga za uvođenje ovih mjera je i manjak iskustva zbog kojeg vozači slabije reagiraju u kritičnim situacijama.

Velike kazne za kršenje pravila

ABC News Australia izvijestio je da su nova pravila dio šire strategije kojom se planira dodatno smanjiti broj prometnih nesreća s mladim sudionicima, uz pojačane informativne kampanje i edukaciju roditelja.

Kršenje ograničenja sankcionirat će se visokim novčanim kaznama, produljenjem trajanja probne dozvole i u težim slučajevima privremenom zabranom vožnje. Analitičari ističu da iskustvo iz Novog Južnog Walesa pokazuje da su pozitivni učinci ovih pravila dugotrajni. Mjere će stupiti na snagu 1. kolovoza.