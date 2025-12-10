Close Menu

Australija je potpuno zabranila društvene mreže mlađima od 16. Treba li i Hrvatska?

Nakon što je zakon stupio na snagu, tinejdžeri su masovno pokušavali zaobići ograničenja, a vlada poručuje da će zakonske rupe biti zatvarane

Australija je prva zemlja na svijetu koja je potpuno zabranila korištenje društvenih mreža za mlađe od 16 godina, obuhvaćajući sve velike platforme poput Instagrama, TikToka, YouTubea i X-a. Vlada tvrdi da je cilj zaštititi mlade od štetnog sadržaja, dok kritičari upozoravaju na rizik od izolacije i povlačenja djece u manje regulirane internetske prostore.

Reakcije tinejdžera su podijeljene: neki smatraju da je zabrana loše osmišljena i da će potaknuti zaobilaženje pravila, dok drugi vjeruju da bi mogla imati pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje i potaknuti više druženja uživo. Dio mladih, osobito onih u ruralnim područjima, ovisi o društvenim mrežama za održavanje socijalnih kontakata.

Ni roditelji nisu jedinstveni u mišljenju. Jedni podržavaju strože mjere jer smatraju da platforme izazivaju ovisnost, dok drugi zabranu vide kao pretjeranu i štetnu, osobito zbog ograničavanja dječje autonomije.

Treba li i Hrvatska zabraniti društvene mreže mlađima od 16?

Stručnjaci također nisu složni: psihologinja Rachael Murrihy ističe da društvene mreže nekim mladima pružaju ključnu podršku, dok psihijatar Christian Heim tvrdi da će zabrana spriječiti tragične ishode povezane s opasnim online sadržajem.

Nakon što je zakon stupio na snagu, tinejdžeri su masovno pokušavali zaobići ograničenja, a vlada poručuje da će zakonske rupe biti zatvarane. Raste i korištenje alternativnih aplikacija, no regulatori naglašavaju da se zabrana odnosi na sve društvene mreže. Platforma X potvrdila je da će se pridržavati propisa.

Zakon vrijedi za sve mlađe od 16 godina koji redovito borave u Australiji. Turisti neće biti pogođeni, dok bi međunarodni učenici s privremenim vizama mogli biti podvrgnuti provjeri dobi ili deaktivaciji računa ako platforme utvrde da dulje borave u zemlji.

