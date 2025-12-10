Australija je potpuno zabranila društvene mreže mlađima od 16. Treba li i Hrvatska?

Australija je prva zemlja na svijetu koja je potpuno zabranila korištenje društvenih mreža za mlađe od 16 godina, obuhvaćajući sve velike platforme poput Instagrama, TikToka, YouTubea i X-a. Vlada tvrdi da je cilj zaštititi mlade od štetnog sadržaja, dok kritičari upozoravaju na rizik od izolacije i povlačenja djece u manje regulirane internetske prostore.

Reakcije tinejdžera su podijeljene: neki smatraju da je zabrana loše osmišljena i da će potaknuti zaobilaženje pravila, dok drugi vjeruju da bi mogla imati pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje i potaknuti više druženja uživo. Dio mladih, osobito onih u ruralnim područjima, ovisi o društvenim mrežama za održavanje socijalnih kontakata.

Ni roditelji nisu jedinstveni u mišljenju. Jedni podržavaju strože mjere jer smatraju da platforme izazivaju ovisnost, dok drugi zabranu vide kao pretjeranu i štetnu, osobito zbog ograničavanja dječje autonomije.

Treba li i Hrvatska zabraniti društvene mreže mlađima od 16? Da

Ne

Ne znam

Stručnjaci također nisu složni: psihologinja Rachael Murrihy ističe da društvene mreže nekim mladima pružaju ključnu podršku, dok psihijatar Christian Heim tvrdi da će zabrana spriječiti tragične ishode povezane s opasnim online sadržajem.

Nakon što je zakon stupio na snagu, tinejdžeri su masovno pokušavali zaobići ograničenja, a vlada poručuje da će zakonske rupe biti zatvarane. Raste i korištenje alternativnih aplikacija, no regulatori naglašavaju da se zabrana odnosi na sve društvene mreže. Platforma X potvrdila je da će se pridržavati propisa.

Zakon vrijedi za sve mlađe od 16 godina koji redovito borave u Australiji. Turisti neće biti pogođeni, dok bi međunarodni učenici s privremenim vizama mogli biti podvrgnuti provjeri dobi ili deaktivaciji računa ako platforme utvrde da dulje borave u zemlji.