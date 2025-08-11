Australac s hrvatskim korijenima stiže na Gripama!

Grant Anticevich (26, 205 cm) prošle je sezone igrao za Varese i Goettingen, a u narednoj sezoni igrat će za "Žute" u dresu s brojem 3. Rođen je u Australiji, a njegovi hrvatski korijenu sežu u Potomje na Pelješcu i Blato na Korčuli.

- Jako sam uzbuđen što ću igrati za tako uspješan klub s bogatom poviješću u hrvatskoj i europskoj košarci. Ne mogu dočekati da krenu pripreme, pa onda i utakmice prvenstva Hrvatske i ABA lige - kazao je Anticevich.

Grant, dobrodošao na Gripe!