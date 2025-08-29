Atraktivni, potpuno novi splitski lungomare nastao je kao (sretna) posljedica. I bit će gotov do idućeg ljeta

‘Kako napreduju radovi na šetnici do Stobreča, kad će biti gotovo lungomare od Duilova do najistočnijih granica Splita’, krenuli smo onako, s ‘prvoloptaškim’ pitanjem Mladenu Mimici, šefu projekta iz Vodovoda i kanalizacija, e da bi nas podsjetio da nemamo svi u istom gradu ‘luksuz’ regularne vodoopskrbe i spoja na kanalizacijski sustav…

- Projekt ‘Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Split-Solin’ opsežan je zahvat koji traje već neko vrijeme, a ovaj dio spoja južnog dijela Aglomeracije na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe je stvarno velik – od Katalinića Briga preko Bačvica i dalje, preko Duilova do Stobreča pa dalje kroz Stobrečko polje sve do pročišćivača Stupe. Većina tih naših infrastrukturnih zahvata nije vidljiva građanima, uglavnom je riječ o podzemnim objektima, međutim u ovom slučaju od Duilova do Stobreča planirani nasip je bio svojevrsni nosač te infrastrukture. A kako je oduvijek bila u planu servisna prometnica, dakle za pristup zbog održavanja, tijekom projektiranja se odlučilo dignuti sve na jednu višu razinu i napraviti – šetnicu. - ukratko nam je ponovio ‘povijest’ projekta Mimica, dodajući kako će sva ta raskapanja po gradu i šire imati za rezultat jedan puno viši stupanj pročišćavanja otpadnih voda koje u konačnici završavaju u Bračkom kanalu.

Složio se tako naš sugovornik da je zapravo šetnica, na neki način, sretna posljedica infrastrukturnih zahvata.

- Šetnica, lungomare, je svojevrsna dodana vrijednost na cijeli ovaj projekt. Ali pristupamo izvedbi vrlo ozbiljno, kruna nasipa će biti osvijetljena i s dosta zelenila, a to opet znači da su armiranobetonske ‘žardinjere’ konstrukcijski zahtjevne – također se pazi na vrstu zemlje i hortikulture, koje biljke uopće mogu tu doći, more je jako blizu…

Što se tiče gotovosti ovog dijela cijelog projekta Aglomeracije, Mladen Mimica drži kako će radovi biti sigurno gotovi do idućeg ljeta. Možda i prije, početkom travnja, ali kako su građevinarstvu uvijek mogući neki neplanirani događaji, nije se želio zaletjeti preoptimističnim prognozama šef projekta. U svakom slučaju su oni ‘najgrublji’, osnovni građevinski radovi gotovi.