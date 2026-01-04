Atraktivne Sinjanka i Splićanka 'lumpuju' zajedno u noćnom izlasku. Društvene mreže 'izgorjele'

Na Instagramu su objavljene fotografije koje prikazuju Anđelu Šimac i Laru Razmilić u večernjem izlasku.

Lara Razmilić, splitsku je adresu zamijenila zagrebačkom, a mnogima je poznata kao fitness instruktorica. Neko je vrijeme bila bez društvenih mreža, a zatim je objavila da živi u metropoli. Osim što s pratiteljima dijeli sadržaje vezane uz fitness i svakodnevne aktivnosti, Lara se u posljednje vrijeme istaknula i promjenom karijere, naime 'okušala' se u prodaji nekretnina.

S druge strane, Anđela Šimac javnosti je poznatija kao dama iz Alkarskog grada, i ex supruga nogometaša Lirima Kastratija. Nedavno je privukla pažnju javnosti komentarom na video snimku zaruka Adriana Petričevića i njegove zaručnice.