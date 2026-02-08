Atmosferski vrtlog ide prema Europi. Čeka nas nestabilan i kišovit tjedan

Sporopokretni atmosferski sustavi nad Sibirom i Atlantikom kroje vrijeme u Europi, a njihov utjecaj osjećat će se i u našim krajevima. Prema prognozi meteorologa Bojana Lipovščaka, pred nama je razdoblje čestih i naglih promjena vremena, uz obilnije oborine koje bi mjestimice mogle podići vodostaje rijeka i potaknuti bujične tokove.

Snažna anticiklona i hladna zračna masa nad Sibirom zadržavaju poremećaje koji preko Atlantika stižu prema europskom kontinentu. Istodobno se ispred zapadne obale Europe zadržava stabilan ciklonalni vrtlog čije će se središte tijekom idućeg tjedna postupno premještati prema srednjoj Europi.

Dodatnu nestabilnost donosi izražena mlazna struja koja se proteže od područja Kariba do Pirenejskog poluotoka. Na visini od oko 12 kilometara doseže brzine i do 260 kilometara na sat te prema Europi usmjerava niz ciklona.

Promjenjivo vrijeme uz natprosječne temperature

Danas će prevladavati promjenjiva naoblaka s povremenom kišom, ponajprije u sjeverozapadnoj unutrašnjosti te na sjevernom i srednjem Jadranu. Oborine će postupno slabjeti tijekom dana, a razvedravanje se očekuje prema večeri, kada će na moru jačati jugo.

Najviše dnevne temperature kretat će se između osam i 14 stupnjeva u unutrašnjosti te od 12 do 16 na Jadranu — vrijednosti osjetno više od prosjeka za ovo doba godine.

U ponedjeljak stiže blago osvježenje. Jutro će u kontinentalnim krajevima biti oko četiri stupnja, a dnevna temperatura dosezat će približno devet. Na Jadranu će se temperature kretati oko deset ujutro i do 13 stupnjeva tijekom dana, dok će krajnji jug i otoci biti nešto topliji, do oko 15 stupnjeva.

Očekuje se promjenjiva naoblaka sa sunčanim razdobljima, dok će na jugu prevladavati oblačnije vrijeme uz slabu do umjerenu kišu. Novo naoblačenje sa sjeverozapada stiže poslijepodne i u noći na utorak, a u višim predjelima Like i Gorskog kotara, iznad 1200 metara, može se pojaviti i slaba susnježica.

Zbog premještanja plitke ciklone duž Jadrana, vjetar će se razlikovati po regijama — na srednjem i južnom dijelu puhat će jugo i oštro, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati bura, lokalno i umjerene jačine.

Kiša, oblaci i moguće zahlađenje

Od utorka do kraja tjedna zadržat će se pretežno oblačno i kišovito vrijeme, pri čemu se najviše oborina očekuje na Jadranu, osobito u njegovu srednjem i južnom dijelu.

Prema trenutačnim prognostičkim modelima, krajem tjedna u više slojeve atmosfere nad istočnim Balkanom mogao bi prodrijeti hladniji zrak, što otvara mogućnost snijega u planinskim područjima.

U nižim slojevima ipak će se zadržati razmjerno topao i vlažan zrak pa veće temperaturne promjene nisu izgledne. Noćne vrijednosti bit će oko pet stupnjeva u unutrašnjosti i deset na moru, dok će dnevne dosezati oko sedam stupnjeva na kopnu te približno 12 na Jadranu.

Prevladavat će vjetrovi zapadnog i jugozapadnog smjera, a prema sadašnjim prognozama, idući vikend mogao bi donijeti kratkotrajno zahlađenje praćeno obilnijim oborinama.