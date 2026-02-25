Atalanta Marija Pašalića u dramatičnoj završnici izbacila Borussiju Dortmund Nike Kovača

Hajdučko srce Mario Pašalić zabio je za 3:0, ali je plasman u osminu finala Lige prvaka Atalanta izborila duboko u sudačkoj nadoknadi. Opet uz velike zasluge Super Marija.

Odnosi između dva kluba zategnuti su od ljeta 2024. kad je, tada šesnaestogodišnji, Samuele Inacio iz Bergama otišao u Dortmund. Atalanta je zatražila istragu UEFA-e oko okolnosti tog transfera.

Prošle srijede je Borussia na svom Signa Iduna Parku slavila s 2:0 (Guirassy 3', Beier 42'). Uoči uzvrata je potvrđeno da neće biti uobičajenog zajedničkog ručka čelnika dvaju klubova.

U uzvratu na New Balance Areni Atalanta je uzvratila istom mjerom. Scamacca je zabio u 5', Zappacosta u 45. i na poluvrijeme se opet otišlo s 2:0 za domaćina, Atalanta je samo 2-3 minute kasnije zabijala u odnosu na Borussiju u Dortmundu.

U 57. minuti je, na ubačaj De Roona, Pašalić na drugoj vratnici glavom s ruba peterca pogodio za 3:0. Adeyemi je u 75. smanjio na 3:1 za ukupnih 3:3.

A onda, kad se očekivao produžetak, na isteku sudačke nadoknade je na jednu napamet ispucanu loptu Atalante vratar gostiju Kobel istrčao tridesetak metara od svog gola. Umjesto ispucavanja, odlučio se na progravanje koje je presjekao Pašalić i s lijevog krila ubacio pred prazan gol. Tamo je, na 6 metara, Bensebaini izbio loptu u korner, ali istovremeno petom pogodio Krstovića u glavu. Potekla je i krv crnogorskog napadača. Na intervenciju iz VAR sobe je dosuđen kazneni udarac koji je odmjerenim udarcem u Kobelove lijeve rašlje realizirao Srbin Lazar Samardžić.

U cijeloj gužvi su Atalantin Scalvini i Borussijin Schlotterbeck izvan terena dobili crvene kartone. Bensebaini je zbog opasne igre dobio drugi, isključujući žuti. Ali Atalanta ide dalje, a Mario Pašalić je golom i ubačajem za ključni penal zaslužio epitet igrača utakmice.