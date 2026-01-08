ASK predstavio Mariju Tolj: 21 godinu nakon Nike Kranjčara, novi veliki transfer iz zagrebačkog Dinama u Split

Jedna od najboljih hrvatskih atletičarki, bacačica diska Marija Tolj, prešla je iz zagrebačkog Dinamo-Zrinjevca u splitski ASK.

"Mi kao klub godinu započinjemo u jako optimističnom raspoloženju, posebice jer imamo čast službeno predstaviti naše pojačanje, Mariju Tolj, koja je u ovom prijelaznom roku prešla iz AK Dinamo Zrinjevac u ASK. Možemo reći da se Marija vratila kući, ona je na Parku mladeži odradila svoje prvo natjecanje u bacanju kugle, tako da joj želim reći: dobrodošla kući!" izjavila je na konferenciji za novinare u Parku mladeži predsjednica ASK-a Blanka Vlašić.

Jedna stvar Blanku posebno veseli.

"Nije tajna da smo nakon promjene vodstva kluba dosta ambiciozno ušli u planove. Imali smo konkretne ciljeve koje smo željeli ostvariti unutar prve godine i mogu reći da ih se većina i ostvarila. Stvorili smo jednu pozitivnu radnu atmosferu u kojem je svaki zaposlenik važan, u kojem je komunikacija otvorena i sve transparentno. Ljudi se vesele dolaziti na posao i izuzetno sam sretna što sam dio takve jedne pozitivne atmosfere u klubu", kazala je.

Podsjetila je na Marijine dosadašnje rezultate.

"Broj djece u atletskoj školi se gotovo poduplao, sada brojimo više od 300 djece. Jedan od važnih stvari su rezultati, kako na domaćoj tako i na svjetskoj sceni i upravo nam je tu Marija došla kao naručena. Ne samo da je jedna od najboljih atletičarki i sportašica u Hrvatskoj, već je i međunarodno priznata diskašica s osobnim rezultatom od 64.71 koji je na jako visokoj razini", rekla je i napomenula da je Marija osvojila zlato na Europskom prvenstvu do 23 godine, zlato na Mediteranskim igrama 2022. godine, osmo mjesto na svjetskom prvenstvu, šesto mjesto na Europskom prvenstvu u Munchenu i sudionica Olimpijskih igara u Parizu.

"Sve je ovo pozitivno za naš klub, a nada se i za Mariju jer ovo je odnos koji ide u oba smjera. Ono što mi kao klub želimo napraviti za Mariju je da stvorimo okruženje u kojoj će osjetiti podršku kluba na sve moguće načine. Od logističke pa nadalje, u kojem će moći nesmetano trenirati, u kojem će biti motivirana. Mi ćemo da sve od sebe da Marija nastavi svoj uspješni sportski razvoj pod grbom novog kluba. Nadam se da ćeš biti zadovoljna s nama. Mi smo svi jedna velika sportska obitelj i jako se veselimo što nam dolaziš", Blanka je zaključila.

Dvadeset šestogodišnja Marija Tolj, rodom iz Orebića na Pelješcu, podijelila je svoje prve dojmove, "Svi znamo da nisam baš nešto od velikih riječi, ali više volim pokazivati rezultatima. Nadam se da ću biti dobro pojačanje klubu i da ćemo se svi slagati kao obitelj. Drago mi je da sam se vratila, ajmo reći, kući na more."

Otkrila je razlog dolaska iz Dinamo Zrinjevca u ASK, kao i glavne ciljeve u ovoj godini.

"Trebala neka promjena koju sam htjela napraviti. Probati još više i još bolje. Tim više manje ostaje isti. Moj trener i fizio i svi s kojima sam radila i prije ostaju isti. Nadam se boljim rezultatima, da će biti još bolji nego sada. Plan je Europsko prvenstvo, to je glavni cilj. Imamo i ove godine Mediteranske igre na kojim ću probati obraniti svoj naslov", kazala je.

Nije precizirala koliko daleko će letjeti njen disk: "Ne možeš nikada ciljati koliko bi htio. Što dalje, to bolje. Ja bi najradije preko 70."

Marija je i ranijih godina često trenirala u Parku mladeži.

"Uvijek je bila lijepa atmosfera, dobra su i bacališta i teretana. Već kao da sam doma. Ne gledam konkurenciju mnogo, ja gledam da ja budem šta bolje i da napravim što bolji rezultat. To je glavni cilj u ovom sportu.: pobijediti sebe, a ne druge", zaključila je.