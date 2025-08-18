ASISTENT MELNJAK NAKON POBJEDE: 'Mene i ekipu sramota je što smo ispali u četvrtak'

Hajduk danas od 21 sat igrao utakmicu 3. kola SuperSport HNL-a protiv Slaven Belupa na Poljudu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka zahvaljujući Bambi u 69. i 81. minuti i Pukštasu u 78. minuti susreta. Torcida je s navijanjem krenula tek u 60. minuti, prvih 20 minuta bio je muk, a potom su pjevali jednu pjesmu do kraja poluvremena. Nakon utakmice Torcida je igrače gađala bakljama.

Asistent drugog Hajdukova gola Dario Melnjak dao je izjavu za medije odgovaravši na novinarska pitanja: Mala osvježenja koja smo napravili u ekipi bila su dobra jer smo svi grizli. Tih zadnjih 20 metara nismo se mogli dobro povezati i otvoriti protivnika, cijeli je taj početak sezone obilježen time, ali to smo završili u drugom poluvremenu.“

Bili ste kapetan. Nije Vam smetalo da ste radili kao i neki s klupe?

- Nikada nije lako biti na klupi, tko to kaže, nije istina. Nekada je i opravdano jer je konkurencija dobra, možemo stvoriti dobru ekipu i biti konkurentniji i donijeti pomoć početnom sastavu.

Dugo je stajalo 0:0 na semaforu, niste odustajali, pa ste pobijedili na koncu susreta?

- Ne znam kako je to bilo gledati s tribina, na terenu je izgledalo lijepo, pogotovo to povezivanje linija. Da smo ih otvorili ranije, bilo bi bolje. Oni znaju biti opasni, imaju dobrog trenera, danas nisam osjetio da smo defanzivno imali problema.

Bamba?

- Bamba… Nakon pet minuta što je ušao počeo sam vikati da ga koristimo. Nismo dolazili do njega, a nakon toga je krenulo.

Mučna atmosfera s tribina na početku i na kraju?

- Opravdano i zasluženo. Ovo na kraju je neki znak, možda bih i ja to napravio da sam s druge strane. Lijepo je da smo dobili podršku istoka i zapada koji vide da se trudimo, a mene i cijelu ekipu sramota je što smo ispali u četvrtak.

Hoćete li sjever oprostiti?

- Oni su ljudi i uvijek nam oproste, a mi moramo biti bolji svaki tjedan.

Nekoliko riječi o Osijeku?

- Zanimljivo gostovanje, super teren i atmosfera, očekujem dobru igru od nas gore.