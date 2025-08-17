STRIJELAC PUKŠTAS NAKON POBJEDE: 'Kredit za gol ide Melnjakovom ubačaju, ja sam se tamo samo našao s glavom'

Hajduk danas od 21 sat igrao utakmicu 3. kola SuperSport HNL-a protiv Slaven Belupa na Poljudu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka zahvaljujući Bambi u 69. i 81. minuti i Pukštasu u 78. minuti susreta. Torcida je s navijanjem krenula tek u 60. minuti, prvih 20 minuta bio je muk, a potom su pjevali jednu pjesmu do kraja poluvremena. Nakon utakmice Torcida je igrače gađala bakljama.

Strijelac drugog Hajdukova gola Rokas Pukštas dao je izjavu za medije odgovaravši na novinarska pitanja: „Pokazali smo karakter nakon teškog poraza u četvrtak. Mislim da smo danas odradili dobar posao. Igrači koji ne igraju često pokazali su što mogu i jako sam ponosan na momčad. Vratili smo se nakon tog teškog poraza i pokazali karakter.“

Zabili ste gol. Možete li dati neki komentar?

- Melnjak je odlično ubacio. Osjećaj je jako dobar, ali sav kredit ide Melnjakovom ubačaju, ja sam samo bio tamo s glavom.

Bio je težak period iza Vas?

- Da, bilo je puno drame iza scene, ali jako sam sretan jer mi trener vjeruje i jako vjerujem u ovaj sistem. Vidite da igramo dobro. Trener ima dobru viziju.

Što ste naučili u zadnjih šest mjeseci?

- Dugi treninzi i pripreme donijele su mi to da naučim iskoristiti trenutak. Jako veliko iskustvo, nadam se da će mi biti od pomoći. Ovo je samo jedan trenutak, moram zabijati golove, dugujem to momčadi. Moramo pobjeđivati iz tjedna u tjedan, vjerujem i momčad i trenerove zamisli.