HAJDUK – SLAVEN BELUPO 3-0: Bamba ponovno kao džoker s klupe zabio dva gola, Torcida igrače gađala bakljama

Hajduk danas od 21 sat igrao utakmicu 3. kola SuperSport HNL-a protiv Slaven Belupa na Poljudu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka zahvaljujući Bambi u 69. i 81. minuti i Pukštasu u 78. minuti susreta. Torcida je s navijanjem krenula tek u 60. minuti, prvih 20 minuta bio je muk, a potom su pjevali jednu pjesmu do kraja poluvremena. Nakon utakmice Torcida je igrače gađala bakljama.

Utakmica s Belupom došla je nakon teškog poraza Bijelih u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je nakon poljudskih 2:1 poražen u Tirani nakon produžetaka s 3:1 te je ispao iz Europe s ukupnih 4:3 za Dinamo City.

U prve dvije prvenstvene utakmice momčad trenera Garcije upisala je dvije pobjede na domaćem terenu, u prvom su kolu Bijeli s 2:1 svladali Istru 1961, a u drugom Goricu rezultatom 2:0.

Slaven Belupo u novoj sezoni vodi Mario Gregurina, a njegova momčad u prvoj je utakmici poražena s 2:0 od Rijeke na Rujevici, dok su u drugoj na domaćem terenu s 3:1 porazili Varaždin.

U odnosu na prethodna dva kola trener Garcia u ovoj je utakmici u konkurenciji imao Livaju i Rebića koji su odradili suspenziju zbog crvenih kartona.

Torcida nije krenula s navijanjem, u prosjeku se svakih 30 sekudni čuo topovski udar od početka susreta, sve do 21. minute, a od 19. su minute do kraja poluvremena pjevali „Srami se, Hajduče!“

U 6. je minuti Agbekpornu srušio Sigura, a Hajduk je povukao preko Durdova koji je pucao izvan okvira gola. Dvije je minute kasnije Benrahou tražio igranje rukom Jakira, no suci nisu ništa vidjeli. Potom je Jakir pao nakon kontakta s Durdovom, ukazivala mu se pomoć nakon koje se pridigao i nastavio s igrom. U 11. je minuti Pukštas ubacio, Benrahou je signalizirao da je prešla gol-aut liniju, suci nisu pokazali ništa.

U 15. je minuti Katalinić zamijenio ozlijeđenog Jakira. Minutu je potom Pajaziti pao nakon što je dobio po nogama, iz slobodnog je udarca pucao Benrahou, ali lopta je otišla u korner. U istoj je minuti pucao Rebić nakon ubačaja Karačića, T. Božić otklonio je opasnost. U 22. je minuti Pajaziti pao u kaznenom prostoru, Pukštas je pucao u nastavku akcije, ali lopta nije išla u okvir gola. Četiri je minute zatim Agbekpornu bio u dobroj situaciji, dodao je I. Božiću koji je nije uspio uhvatiti. U 29. je minuti Melnjak bio blizu prebacivanja Hadžikća, no potonji je obranio.

U 30. je minuti Hajduk imao dvije prilike, Melnjak je u prvoj izborio korner, a nakon toga Šarlijin je pokušaj glavom nakon Benrahouva ubačaja otišao preko grede. Minutu zatim šutirao je Pajaziti iz daljine, Hadžikić se dobro opružio i obranio. U 33. je minuti ubacio Melnjak, a Rebićev je pokušaj lijevom otišao iznad gola. Minutu je potom Pajaziti ponovno šutirao iz daljine, lopta je otišla podno sjevera. U 37. je minuti Ćubelić gurnuo Rebića s leđa, Karačić je izveo slobodni udarac, a lopta je završila u živom zidu. U 43. je minuti Durdov pokušao, no udarac nije išao u okvir gola.

Slaven Belupo je u prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade imao slobodni udarac koji je završio u rukama Ivušića. U trećoj je minuti nadoknade Durdov pokušao ubaciti lijevom, ali lopta mi se zaplela u nogama i otišla u gol-aut.

To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena u kojoj Hajduk nije ozbiljnije zaprijetio, Torcida je sa sjevera bila jasna i Bijelima poručila za kraj poluvremena „Igrajte, pi*kice!“, dok je zapad zviždao.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenom, Libera je zamijenio Nestorovski. U 48. je minuti Pukštas pao nakon duela s T. Božićem koji je kopačkom igrao na nogu mladog veznjaka. Erceg je odmah pokazao na bijelu točku, a nakon dvije minute otišao je pogledati snimku i poništio je penal. Šest je minuta potom pokušao Durdov, neuspješno. U 58. je minuti Jagušić pao nakon uklizavanja Karačića koji je išao na loptu. Intervenirala je liječnička ekipa, Erceg je otišao provjeriti kazneni udarac i poništio je svoju odluku, a Jagušić je zvižducima ispraćen izvan granica igrališta.

U 61. je minuti Bamba zamijenio Durdova, a kod Slavena su iz igre izišli Ćubelić i Jagušić, zamijenili su ih Crepulja i Caimacov. Tri je minute poslije nakon flipera u kaznenom prostoru pucao Raçi, otišlo je preko gola. U 67. je minuti Livaja zamijenio Benrahoua, Šego Rebića, a Krovinović Pajazitija. U 69. minuti Poljud je eksplodirao: Bamba je obavio cijeli posao prešavši gotovo tri četvrtine terena, dodao je Šegi koji je pucao s lijeve strane, obranio je Hadžikić, a na odbijancu je bio Bamba koji je glavom pospremio loptu u mrežu za vodstvo Splićana od 1:0. Četiri je minute zatim Šuto zamijenio I. Božića.

U 76. je minuti Mitrović dobio žuti karton. Minutu potom Pukštas je bio u dobroj prilici, Hadžikić je obranio. U istoj je minuti požutio i Katalinić. U 78. je minuti uslijedio najbolji razlog za veselje na Poljudu: nakon ubačaja iz Melnjakova slobodna udarca Pukštas je glavom skrenuo loptu u mrežu za udvostručenje vodstva od 2:0. U 81. je minuti Diallo zamijenio asistenta Melnjaka. Zatim je Mitrović ubacio, a T. Božić pucao preko gola. U 86. je minuti Pukštas ponovno pucao glavom, ali preko gola. U 87. je minuti džoker s klupe ponovno zatresao mrežu: Šego je ubacio, a Bamba drugim pogotkom glavom razveselio Poljud za 3:0.

U četverominutnoj nadoknadi nije bilo većih prilika. Hajduk je uknjižio nova tri boda nakon ulaska Livaje, Šege i Krovinovića, Bamba se još jednom pokazao kao džoker s klupe, a Pukštas kao igrač koji najbolje igra glavom.

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raçi, Melnjak - Pukštas, Pajaziti, Sigur - Durdov, Benrahou, Rebić

Klupa: Silić, Diallo, Kalik, Livaja, Šego, Mlačić, Krovinović, Bamba, Brajković, Hrgović, Skoko, Hodak

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Barać, Kovačić, T. Božić, Jakir - Agbekpornu, Ćubelić - Jagušić, Liber, Mitrović - I. Božić

Klupa: Marković, Čović, Međimorec, Katalinić, Caimacov, Crepulja, Šuto, Lepinjica, Nestorovski

