TRENER GARCÍA NAKON POBJEDE: 'Igrači će individualno rasti kada i momčad bude rasla'

Hajduk danas od 21 sat igrao utakmicu 3. kola SuperSport HNL-a protiv Slaven Belupa na Poljudu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka zahvaljujući Bambi u 69. i 81. minuti i Pukštasu u 78. minuti susreta. Torcida je s navijanjem krenula tek u 60. minuti, prvih 20 minuta bio je muk, a potom su pjevali jednu pjesmu do kraja poluvremena. Nakon utakmice Torcida je igrače gađala bakljama.

Trener Hajduka Gonzalo García odgovarao je na novinarska pitanja na press-konferenciji nakon susreta.

Možete li prokomentirati ovo gađanje bengalkama?

- Nisam to vidio. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu sa stavom i ako igramo ovako, rezultat je sekundaran, svi trebaju biti sretni jer pobjeđujemo. Razumljivo je da imamo kikseve zadnjih 15 godina, to je frustrirajuće, a navijači mogu raditi što žele. Igrači rade i trude se. Uistinu guraju naprijed jako.

Stavili ste sedam novih igrača i ostvarili pobjedu? Je li Pukštas i ostatak bliže momčadi?

- Odigrali su odličnu utakmicu. Pričao sam o Pukštasu prošli tjedan, odigrao je jako dobru utakmicu, dobro je sve povezivao, Sigur je također odigrao dobru utakmicu. Kada svi rade svoj dio posla, puno je lakše. Onaj tko da svu energiju ide prema naprijed.

Jeste li ikada iskusili ovakvu navijačku atmosferu, i s početka i s kraja utakmice? Smeta li Vam to?

- Ne zanima me. Kada ste trener, sat vam ide unatrag. Guram igrače da rade što bolje, na meni je da se oni poboljšaju, fokusiram se na to. Igrači su sretni kada ih navijači guraju, a vrijedi i obrnuto. To mi ne smeta i ne ometa me puno. Ako znate povijest kluba u kojem sam bio, znate koliko je to teško.

Jeste li sretni otvaranjem igre i gdje vidite Livaju?

- On je velika kvaliteta i očekujemo puno od njega. Moramo ga forsirati da daje još više. Sretan je, bit će još bolji, moramo štititi naše igrače. Jako ga volim i od njega očekujem najbolju sezonu, kao i od svih u momčadi. Svi su radili dobro, Pukštas, Benrahou, Sigur… Ako tri igrača ne daju sve od sebe, to nije dobro.

Je li u Tirani bila riječ o taktičkoj pogrešci?

- Svaki dan radim greške, tada smo znali što smo htjeli, ali igrali smo s manje energije i presing nije bio dobar. To je realnost, nismo bili spremni jer nemamo momčad koja je toliko spremna na takav gust raspored i ritam utakmica i stalno pobjeđivati. Nismo podupirali jedni druge, nismo bili agresivni, a onda smo igrali s desetoricom, a to ti ne pomaže nikako. Igrali smo bez jednog od boljih igrača.

Imali ste sedam utakmica u teškom ritmu, sada je utakmica za sedam dana. Hoćete li poraditi na taktici?

- Neki igrači su izišli iz sastava zbog ozljeda, zbog napora i svega, primjerice Mlačić. Nisam iznenađen jer imamo kvalitetu, a način na koji igramo lijep je. Radimo s drugim igračima, sada imamo vremena. Iako smo ispali iz Europe, bit će teško, ali sada imamo više vremena i za upoznavanje igrača, a to je proces.

Što se dogodilo s Bambom? Nevjerojatan je.

- Ima dribling, brzinu i energiju. Šego je danas igrao dobro. Igrači će individualno rasti kada i momčad bude rasla. Momčad je baza za napredovanje. Bamba se digao, gurat ćemo ga. Znamo da će imati i loših utakmica, neke lopte odu u Torcidu. Što smo uspješniji, on je sve bolji.

Kako vidite ritam drugih momčadi u utakmicama? Imali su više dana za pripremu. Koliko je to bitno?

- Jako je bitno. Može se vidjeti u energiji. Nismo životinje, umorimo se. Kada u prvom poluvremenu uzmemo loptu, nemamo dobar ritam. Oni su imali tjedan za pripremanje utakmice, a mi dva dana. To je prednost ili mana, ovisi kako kome.

Koliko je Europa bitna za klubove?

- Kada nešto osvajaš, ideš na sve. Jako si sretan kada uspiješ u tome i imaš se boriti u nečemu. Život ide dalje, moramo biti sve bolji i bolji i jači. Ako igramo dobro, možemo parirati drugima.

Rebić je odigrao više od 60. minuta, neočekivano?

- Da, i mene je iznenadio. Mislio sam da će tražiti zamjenu na poluvremenu, ali mogao je još igrati. Čekao sam s izmjenom, on mi je trebao biti prva izmjena. Bio je agresivan, imao je nekoliko prilika za gol, vidjet ćemo kako će se sutra probuditi.

Kako vidite igru Raçija?

- Rekao bih da je on malo zelen, ali jako je dobro odigrao danas. Mora nastaviti raditi, vidjet ćete dobrog centralnog braniča ukoliko nastavi ovako. Optimističan je i sretan igrač, zadovoljan sam njime. Odigrao je dobro, a to je najbitnije.