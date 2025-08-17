TRENER GREGURINA NAKON PORAZA: 'Iznenadila nas je odmorenost Hajduka'

Hajduk danas od 21 sat igrao utakmicu 3. kola SuperSport HNL-a protiv Slaven Belupa na Poljudu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka zahvaljujući Bambi u 69. i 81. minuti i Pukštasu u 78. minuti susreta. Torcida je s navijanjem krenula tek u 60. minuti, prvih 20 minuta bio je muk, a potom su pjevali jednu pjesmu do kraja poluvremena. Nakon utakmice Torcida je igrače gađala bakljama.

Trener Slaven Belupa Mario Gregurina prokomentirao je susret na press-konferenciji: „Čestitam Hajduku na pobjedi, mi nismo bili dobri. Jakir nam se ozlijedio, krpali smo te pozicije… Čestitke Hajduku na pobjedi.“

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Što se dogodilo, nikad lošija utakmica?

- Momci rade dobro na treninzima, znali smo da je Hajduk u četvrtak igrao Europsku utakmicu, mislili smo da će biti lakše.

Garcia je promijenio 7 igrača. Je li Vas iznenadio?

- Igrači su loše reagirali na taj dio, imali smo dva debitanta koji su bili impresionirani.

Jesu li Vaši igrači izgledali prestrašeno?

- To je druga psihološka igra sa samim sobom zbog atmosfere koja je bila fenomenalna.

Je li Vas iznenadila atmosfera u prvih 15-20 minuta?

- Da, ali i više smo mi očekivali da će Hajduk biti umoran, to nas je najviše iznenadilo, nije bilo tako.