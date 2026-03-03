ASFALT U BARBARIĆA PRILAZU: Ministarstvo dalo naputak, ali otvorilo novo pitanje širine ceste

Tanja Soldić, dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnica, oglasila se povodom inicijative za asfaltiranje Barbarića prilaza, nakon što je iz Ministarstva stigao odgovor na upit vezan uz postavljanje asfaltnog pokrova.

Prema zaprimljenom očitovanju, potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu unatoč činjenici da cesta postoji prije 1968. godine, što podrazumijeva njezin legalitet. No, kako ističe Soldić, Ministarstvo se nije očitovalo o ključnom pitanju – mora li prometnica imati širinu veću od 5,5 metara, budući da takve dvojbe rješavaju tek u eventualnim sporovima.

Upravo širina puta od pet metara, tvrdi, predstavlja problem u postupku ishođenja dozvole jer se smatra nedostatnom.

"Ono što je bitno jest jasan naputak da je Grad obveznik uređenja cesta, pa tako i ovog spornog puta, što nam ide u prilog. U skladu s tim ponovno smo im se obratili sa zahtjevom", navodi Soldić.

Pozivanje na PPUG Splita

Iz Mjesnog odbora navode da su se ponovno obratili Odsjeku za izgradnju, pozivajući se na odredbe Prostornog plana uređenja Grada Splita (PPUG). U njemu je, tvrde, jasno navedeno da cesta mora imati potrebnu širinu od 5,5 metara ako je novosagrađena, ali ne i ako je riječ o postojećoj prometnici, što je, kako ističu, slučaj u Barbarića prilazu.

Dodatno, u planu je naznačeno da u naseljima gabariti širine prometnice mogu biti i manji od traženog, no, prema riječima Soldić, taj se dio pokušava zanemariti.

"Opet smo sve proslijedili Gradu Splitu i poslali smo im naputak iz Ministarstva. Od ovoga nećemo odustati", poručila je.

Stanovnici Žrnovnice tako i dalje čekaju rasplet administrativne zavrzlame, dok asfalt u Barbarića prilazu ostaje pitanje tumačenja propisa i nadležnosti.