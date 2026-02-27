Arheološki muzej u Splitu oprostio se od Katje Marasović

Arheološki muzej u Splitu oprostio se od prof. dr. sc. Katje Marasović.

"S dubokom tugom primili smo vijest o odlasku prof. dr. sc. Katje Marasović, istaknute arhitektice, znanstvenice i jedne od najvažnijih suvremenih čuvarica graditeljskog i urbanog naslijeđa Splita i Dalmacije.

Svojim znanstvenim, stručnim i pedagoškim djelovanjem prof. dr. sc. Katja Marasović trajno je obilježila razumijevanje, istraživanje i zaštitu povijesnog prostora. Njezin rad bio je posvećen dokumentiranju, očuvanju i interpretaciji baštine, ali jednako tako i prenošenju budućim generacijama kroz predani nastavnički i mentorski rad. Kao dugogodišnja profesorica i voditeljica Katedre za graditeljsko naslijeđe na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, oblikovala je generacije stručnjaka usađujući im odgovornost prema prostoru i slojevima povijesti koji čine identitet našega grada. Njezina stručnost, znanstvena preciznost i otvorenost prema dijalogu činile su je nezaobilaznom sugovornicom u svim pitanjima zaštite kulturne baštine.

Arheološki muzej u Splitu imao je čast surađivati s profesoricom Marasović kroz niz stručnih inicijativa i projekata usmjerenih na istraživanje i očuvanje kulturno-povijesnog naslijeđa. Svojim je radom i nesebičnim dijeljenjem znanja pridonijela i obogaćivanju muzejskih zbirki vrijednom dokumentacijskom građom, potvrđujući trajnu povezanost znanstvene zajednice i muzejske struke u zajedničkoj misiji očuvanja baštine. Upravo zbog njenog iznimnog doprinosa zaštiti kulturnog naslijeđa, Arheološki muzej u Splitu prošle je godine bio među institucijama koje su podržale prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo Splitsko-dalmatinske županije, priznanja koje je simbolično potvrđivalo ono što je struka odavno znala: da je riječ o iznimnoj osobi koja je svoj profesionalni i osobni život posvetila gradu i njegovoj baštini.

Prof. dr. sc. Katja Marasović pripadala je generaciji stručnjaka koja je prostor razumijevala ne samo kao predmet istraživanja, već kao živu odgovornost. Njezin rad nadilazio je granice struke, bio je izraz duboke ljubavi prema gradu, njegovoj povijesti i ljudima.

Odlaskom Katje Marasović, Split je izgubio važnu sponu koja je povezivala znanje, iskustvo i istinsku brigu za naslijeđeni prostor. Stručna zajednica izgubila je vrhunsku znanstvenicu i pedagoginju, a svi koji su s njom surađivali iznimnu kolegicu, savjetnicu i prijateljicu.

U ime Arheološkog muzeja u Splitu izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, prijateljima, kolegama i studentima.

S poštovanjem i zahvalnošću čuvat ćemo uspomenu na prof. dr. sc. Katju Marasović i njen trajni doprinos razumijevanju i očuvanju baštine kojoj je posvetila život", stoji u njihovoj objavi.