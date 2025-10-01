APSURD U DALMACIJI Ministrica predala brod-ljekarnu za otoke, ali još neće zaploviti. Evo zašto

Ministrica zdravstva RH Irena Hrstić predala je županu Zadarske županije Josipu Bilaveru drugu brodicu–ljekarnu, namijenjenu otocima našeg arhipelaga. Ova i prethodna brodica su opremljene medicinskom i uredskom opremom te ljekarničkim informacijskim sustavom u vrijednosti 1.875.000 eura, a njihov rad uključivat će organizirani raspored obilazaka prema potrebama lokalnog stanovništva i turista, piše Morski.hr.

Ministrica Irena Hrstić istaknula je važnost ljekarnika u održavanju stabilnosti zdravstvenog sustava:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Od ovog projekta najveće koristi imat će starije i slabo pokretno stanovništvo, koje za nabavku lijekova često ovisi o trećim osobama, ali i linijskoj plovidbi.

Pravilnici sporiji od cjelokupne brodogradnje

Projekt je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i obuhvaća osam mobilnih vozila za sedam županija, a Zadarska županija je jedina za koju su izgrađene dvije brodice–ljekarne. Problem je što još uvijek nije riješeno kako će sustav funkcionirati, odnosno brod s posadom ploviti i otočanima donositi lijekove, jer nema Pravilnika koji ne da kasni s pripremom, nego su dva nova broda izgrađena i isporučena, a dokument nije!

Ministrica je rekla da je Pravilnik za rad brodica u završnoj fazi izrade:

- U skoro se vrijeme nadamo završiti Pravilnik, jer ne želimo da gotov proizvod stoji.

Posebno je istaknula da su brodice u potpunosti hrvatski proizvod, minuciozno isplanirane i izgrađene u skladu sa svim potrebama projekta te da je cilj zdravstvenu zaštitu osigurati u pravom trenutku i na pravom mjestu.

Zadarski župan Josip Bilaver pohvalio je projekt kao važan korak za otočane koji je Zadarsku županiju smjestio na sam vrh kvalitete ljekarničke skrbi. Otoci našeg arhipelaga brojni su i raštrkani, a stanovništvo pretežito stari, tako da im ovakva prilika značajno olakšava svakodnevni život.

- Otočanima je dostupnost zdravstvenih usluga, te lijekova uvijek je bila problem, a početak plovidbe dviju brodica – ljekarni to će uvelike promijeniti - pojasnio je Bilaver.

Franka Petric Pocrnić, ravnateljica Ljekarni Zadar, naglasila je kako će brodice modernizirati ljekarničku mrežu te otočanima omogućiti stručne savjete farmaceuta. Romano Pičuljan iz Brodogradnje Pičuljan dodao je da su plovila tehnički zahtjevna, s hibridnim pogonom, dodatnim generatorima i sustavom za 24-satno praćenje uvjeta skladištenja lijekova:

- Primopredaja broda uvijek je poseban trenutak, kada zaboravljamo na sve teškoće gradnje.

Nove brodice dok ne zaplove - stajat će besposlene u Zadru

Brodice će dok ne zaplove biti stacionirane u Zadru, a njihov rad počet će nakon dovršetka Pravilnika i natječaja za popunu posada.

Brodice su opremljene frižiderima za lijekove, hibridnim pogonom i litijskim baterijama, s dizelskim pogonom do 30 čvorova i električnim pogonom za deset nautičkih milja. Posadu čine dva člana i stručno osoblje.

Prva brodica pokrivat će 12 udaljenih otoka bez ljekarne ili ljekarničkog depoa, dok će druga brodica opskrbljivati otoke Ugljan, Pašman i Dugi otok. Kad? Nitko nije znao odgovoriti.