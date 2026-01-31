Apotekarka (27) dobro napunila džepove: Ukrala više od 100.000 eura

Sumnja se da je kao poljoprivredna tehničarka u poljoprivrednoj apoteci na varaždinskom području u više navrata prilikom otkupa robe od kooperanata u otkupne blokove, umjesto računa kooperanta, upisala svoj bankovni račun ili račun drugih osoba.

Time je tvrtka vlasnica poljoljekarne na takve neistinito navedene račune za otkupljenu robu uplatila gotovo 23.000 eura. No, to nije sve: sumnja se i da gotovinske novčane iznose nije polagala u blagajnu. Na koncu, uzimala je i robu iz apoteke lažno navodeći da su je uzeli njihovi kooperanti.

Time je “na štetu trgovačkog društva u kojem je bila zaposlena sebi pribavila nezakonitu imovinsku korist” od 84.000 eura. Sveukupno, dakle, djevojka je maznula više od 100.000 eura, većim dijelom u novcu i nešto manje u robi.

Na što je lakoma apotekarka potrošila taj novac – zasad nije poznato. Tijekom istrage bit će ispitani brojni svjedoci te će se obaviti temeljito knjigovodstveno-financijsko vještačenje, piše Danica.