APL 9-ball Open Championship: Frane Petričević pobjednik u jakoj konkurenciji

Nakon ljetne pauze nastavio se i APL 9-ball Open Championship šestim turnirom ovogodišnjeg ciklusa. Preostala su još dva turnira i zaoštrava se borba za što bolji plasman i odlazak na Masters. Biljarski klub Zeus iz Kaštel Kambelovca bio je domaćin natjecanja, a po prvi puta ove godine na turnirima APL-a nastupili su Mate Teklić te Ante Šola, hrvatski reprezentativac u pool biljaru i višestruki prvak Hrvatske. APL se zahvaljuje novim igračima i poziva sve koji još nisu nastupali da se priključe ovom zanimljivom natjecanju. Napetosti i uzbuđenja u gotovo svakom meču ne manjka.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS

Do četvrtfinala igralo se sustavom repsaža što znači da igrač ispada s turnira tek nakon drugog poraza, a od četvrfinala je bila nokaut faza.

Očekivano, četvrtfinale su izborili, uz Šolu i sva četiri prvoplasirana igrača s rang liste (Jordan Sobin, Frane Petričević, Ivo Milin i Igor Škorić). Vinko Roje u posljednje vrijeme pokazuje dobru formu pa ni njemu nije izmaklo četvrtfinale te po prvi puta Ante Milovćić i David Bašić.

Ždrijeb se pobrinuo da derbi četvrtfinala bude meč Šola – Škorić. Neizvjesno je bilo do samog kraja, ali ipak za nijansu brži je bio Šola i sa 7:5 je osigurao polufinale. Roje se potrudio za prvo iznenađenje, „nastradao“ je prvi nositelj Sobin i tako Roji omogućio najbolji rezultat u dosadašnjem ciklusu turnira. Petričević je dobio Bašića teže od očekivanog, barem na papiru dok je Milin uz dva break and runa u meču protiv Milovčića došao do sigurne pobjede od 7:3.

U polufinalu je Šola pobijedio Milina u meču koji je bio izjednačen do 4:4, ali je onda Šola uz četiri uzastopne partije dobio meč 8:4. Petričević nije dopustio novo iznenađenje za Roju kojeg je savladao rezultatom 8:5.

Šola je bolje krenuo u finalu i poveo je 3:1, ali nakon toga Petričević radi preokret s 5 partija u nizu i to se na kraju pokazalo ključnim. Do kraja meča Šola je na svoj konto dodao još samo jednu partiju, meč je završio rezultatom 9:5 za Petričevića. Oba igrača su imala po dva break and runa u finalu što dovoljno govori o kvaliteti meča.

Ovo je treći osvojeni turnir za Franu Petričevića, od šest odigranih, ali na rang listi je Sobin i dalje vodeći u poretku iako ima samo jedan osvojeni turnir u Open Championship seriji, ali i za nijansu konstantnije rezultate na svih šest turnira nego Petričević.

Kao i obično, izabrane mečeve s turnira kao i završnicu možete pogledati na Youtube kanalu Adriatic Pool League, a sve ostale vijesti iz svijeta biljara pratite na Facebook stranici Adriatic Pool League.

Poredak prve osmorice nakon šest odigranih turnira iz serije APL Open Chamionshipa:

Jordan Sobin - 231 bod Frane Petričević - 229 Ivo Milin - 193 Igor Škorić - 183 Siniša Radić - Pikela - 177 Vinko Roje - 169 Ante Milovčić - 148 Mladen Vukman - 146