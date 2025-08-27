APEL NA POŠTENJE Sinoć je na Trsteniku izgubljen novčanik s dokumentima i novcem!

Na portalu Dalmacija Danas nalazi se rubrika 'Izgubljeno-nađeno' koju možete pronaći u 'Specijalima'.

Tijekom srijede kontaktirala nas je naša čitateljica s molbom u pronalasku novčanika.

- Sinoć, 26. 08., oko 21:00 sat na parkingu zgrade Borisa Papandopula, u blizini boksačkog kluba Marjan, moj suprug je izgubio novčanik sa svim dokumentima i novcem - navodi u molbi sugrađanima

Ukoliko ste baš vi pronašli njegov novčanik možete se javiti na brojeve: 099/684-0060 ili 091/443-0691.

Pomozimo sugrađaninu u pronalasku novčanika.