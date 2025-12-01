ANUŠIĆ: "To nije bio prosvjed protiv fašizma. Bio je to prosvjed protiv hrvatske države"

„Pratio sam poruke i simbole koji su se tamo pojavili i mogu reći jedno – to nije bio prosvjed protiv fašizma. Bio je to prosvjed protiv hrvatske države, s jasnim projugoslavenskim tonom, možda čak i radikalnijim“, rekao je Anušić nakon sastanka ministara obrane država članica EU-a.

Kao razlog za takvu ocjenu naveo je transparente i istaknute poruke, među kojima i one napisane na ćirilici.

S druge strane, organizatori i sudionici prosvjeda poručili su kako fašizam vide u svakodnevnim pojavama – od napada na radnike i dostavljače druge boje kože, do izvikivanja pozdrava „Za dom spremni“ u parlamentu bez sankcija, kao i u prijetnjama nacionalnim manjinama na ulicama.

Prosvjed je tako, osim političkih reakcija, otvorio i širu raspravu o društvenoj klimi, toleranciji i granicama političkih simbola u javnom prostoru.